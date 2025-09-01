Elazığ'da Yaz Ayları Spor ve Sanatla Dolu Geçti

Güncelleme:
Elazığ'da yaz aylarında 41 bin 892 kişi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen spor, sanat ve kültürel etkinliklere katıldı. Çocuklar ve gençler için çeşitli branşlarda kurslar düzenlendi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı spor tesisleri ve gençlik merkezlerinde, 2025 yaz döneminde çocuklar ve gençler için düzenlenen sportif, sanatsal, kültürel ve bilişsel kurslar büyük ilgi gördü. Yaz aylarında, kent genelinde açılan spor kursları kapsamında; atıcılık, atletizm, badminton, bocce, boks, okçuluk, voleybol, basketbol, jimnastik, eskrim, futbol gibi onlarca branşlarda toplam 41 bin 892 çocuk ve genç eğitim aldı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Gençlerimizin yaz dönemini spor, sanat ve kültürel faaliyetlerle değerlendirmeleri, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutarken kişisel gelişimlerine de büyük katkı sağlıyor. Elazığ genelinde düzenlediğimiz kurs ve etkinliklerle, bu yaz toplam 41 bin 892 kişiye ulaştık. Gençlerimizin hem fiziksel hem de zihinsel olarak gelişimlerine destek olmak bizler için büyük bir gurur kaynağı. İlgi gösteren tüm öğrencilerimize, ailelerine ve emeği geçen antrenör ile eğitmen kadromuza teşekkür ediyor; daha nice verimli etkinliklerde buluşmayı temenni ediyoruz" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
