Elazığ'da Yaz Ayları Spor ve Sanatla Dolu Geçti

Elazığ'da yaz ayları spor, sanat ve kültürel olarak dolu dolu geçti. Kent genelindeki kurs ve etkinliklere 41 bin 892 kişi katıldı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı spor tesisleri ve gençlik merkezlerinde, 2025 yaz döneminde çocuklar ve gençler için düzenlenen sportif, sanatsal, kültürel ve bilişsel kurslar büyük ilgi gördü. Yaz aylarında, kent genelinde açılan spor kursları kapsamında; atıcılık, atletizm, badminton, bocce, boks, okçuluk, voleybol, basketbol, jimnastik, eskrim, futbol gibi onlarca branşlarda toplam 41 bin 892 çocuk ve genç eğitim aldı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Gençlerimizin yaz dönemini spor, sanat ve kültürel faaliyetlerle değerlendirmeleri, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutarken kişisel gelişimlerine de büyük katkı sağlıyor. Elazığ genelinde düzenlediğimiz kurs ve etkinliklerle, bu yaz toplam 41 bin 892 kişiye ulaştık. Gençlerimizin hem fiziksel hem de zihinsel olarak gelişimlerine destek olmak bizler için büyük bir gurur kaynağı. İlgi gösteren tüm öğrencilerimize, ailelerine ve emeği geçen antrenör ile eğitmen kadromuza teşekkür ediyor; daha nice verimli etkinliklerde buluşmayı temenni ediyoruz" dedi. - ELAZIĞ