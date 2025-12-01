Elazığ'da Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun İnşaatına Başlandı

Elazığ'da inşaatına başlanan yarı olimpik yüzme havuzunun bir yıl içinde tamamlanarak hizmetine sunulması planlanıyor.

Elazığ'ın spor altyapısına önemli bir katkı sağlayacak olan yarı olimpik yüzme havuzunun inşaatına başlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen bu modern tesis, şehrin doğusunda, spor altyapısının eksikliklerini giderecek önemli bir yatırım olarak dikkat çekiyor. İnşaat sürecinin yaklaşık bir yıl içinde tamamlanması planlanan yüzme havuzu, Elazığ halkının hizmetine sunulacak. Yarı olimpik yüzme havuzu, her mevsim aktif olarak kullanılabilecek şekilde tasarlandı. Kapalı alanlar ve ısıtma sistemleriyle, kış aylarında da hizmet verilebilecek. Ayrıca tesiste, sporcular için modern soyunma odaları, dinlenme alanları ve antrenman salonları da yer alacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Hayal ediyoruz, çalışıyoruz, gerçekleştiriyoruz. Elazığ'ın spor altyapısını güçlendirmek ve gençlerimize en iyi imkanları sunmak adına attığımız her adım bizim için çok kıymetli. Bu yüzme havuzu da, şehrimizde sporun daha yaygın hale gelmesine ve gençlerimizin daha sağlıklı bir yaşam sürmesine katkı sağlayacak. Bu vesileyle yatırımın şehrimizde kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyoruz "denildi. - ELAZIĞ