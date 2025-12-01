Haberler

Elazığ'da Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun İnşaatına Başlandı

Elazığ'da Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun İnşaatına Başlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da inşaatı süren yarı olimpik yüzme havuzu, şehrin spor altyapısını güçlendirmek amacıyla bir yıl içinde tamamlanarak hizmete sunulacak. Tesis, kapalı alanlar ve ısıtma sistemleri ile her mevsim kullanılabilecek şekilde tasarlandı.

Elazığ'da inşaatına başlanan yarı olimpik yüzme havuzunun bir yıl içinde tamamlanarak hizmetine sunulması planlanıyor.

Elazığ'ın spor altyapısına önemli bir katkı sağlayacak olan yarı olimpik yüzme havuzunun inşaatına başlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen bu modern tesis, şehrin doğusunda, spor altyapısının eksikliklerini giderecek önemli bir yatırım olarak dikkat çekiyor. İnşaat sürecinin yaklaşık bir yıl içinde tamamlanması planlanan yüzme havuzu, Elazığ halkının hizmetine sunulacak. Yarı olimpik yüzme havuzu, her mevsim aktif olarak kullanılabilecek şekilde tasarlandı. Kapalı alanlar ve ısıtma sistemleriyle, kış aylarında da hizmet verilebilecek. Ayrıca tesiste, sporcular için modern soyunma odaları, dinlenme alanları ve antrenman salonları da yer alacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Hayal ediyoruz, çalışıyoruz, gerçekleştiriyoruz. Elazığ'ın spor altyapısını güçlendirmek ve gençlerimize en iyi imkanları sunmak adına attığımız her adım bizim için çok kıymetli. Bu yüzme havuzu da, şehrimizde sporun daha yaygın hale gelmesine ve gençlerimizin daha sağlıklı bir yaşam sürmesine katkı sağlayacak. Bu vesileyle yatırımın şehrimizde kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyoruz "denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
Trump'tan Maduro'ya telefon: Hayatını kurtarmak için Venezuela'yı derhal terk et

Trump'tan devlet başkanına tarihi rest: Bir an önce ülkeni terk et
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ustanın yaptığını fark eden müteahhitin tepkisi sert oldu: Bunların içinde insan yaşıyor

Ustanın yaptığını fark eden müteahhitin tepkisi sert oldu
Görmez'in unutamadığı cuma namazı anısı: Erdoğan'a neden tek geldiğini sordum, bana dedi ki...

"Cuma namazına neden tek geldiğini sordum, bana dedi ki..."
Sosyal medya fenomeni, 2 cinayetin zanlısı çıktı! 7 kitap yazıp imza günleri düzenlemiş

7 kitap yazdı, konferanslar düzenledi, iki cinayetin zanlısı çıktı
Memur, emekli, asgari ücret! Son dönemece girilirken en net zam oranları belli oldu

Memur, emekli ve asgari ücretli için en net zam oranları belli oldu
Ustanın yaptığını fark eden müteahhitin tepkisi sert oldu: Bunların içinde insan yaşıyor

Ustanın yaptığını fark eden müteahhitin tepkisi sert oldu
Ünlü çift, çocukları için Türkiye'yi terk etti! İşte tercih ettikleri ülke

Bir ünlü çift daha Türkiye'yi terk etti
Heyecan dorukta! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Derbi öncesi Galatasaray'da kriz! Okan Buruk küplere bindi

Derbi öncesi Galatasaray'da kriz! Okan Buruk küplere bindi
Türkiye'den sonra Lübnan'a giden Papa böyle karşılandı

Türkiye'den sonra gittiği ülkede böyle karşılandı
Evdeki altınlar çalındı, hırsız kocası çıktı! Sebebi hayli vahim

Evdeki altınlar çalındı, hırsız kocası çıktı! Sebebi hayli vahim
Kapağı açan polis, fuhuş için bekleyen 9 kadınla göz göze geldi

Kapağı açan polis, fuhuş için bekleyen 9 kadınla göz göze geldi
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si koca kız oldu! Son halini görmeniz lazım

Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si koca kız oldu! Son halini görmeniz lazım
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.