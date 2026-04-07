Elazığ'da sağlık için yürüdüler

Elazığ'da Dünya Sağlıklı Yaşam günü dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Herkes İçin Spor Federasyonu İl Temsilciliği iş birliğinde Dünya Sağlıklı Yaşam günü kapsamında Şehit Fethi Sekin Mesire alanında yürüyüş gerçekleştirildi. Sağlıklı yaşam bilincinin artırılması ve fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen yürüyüşe Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, Herkes İçin Spor Federasyonu İl Temsilcisi Prof. Dr. Mikail Tel, Fırat Üniversitesi BESYO Bölüm Dekanı Prof. Dr. Serdar Orhan, antrenörler, sporcular ve Fırat Üniversitesi öğrencileri katıldı.

Dünya Sağlıklı Yaşam Günü kapsamında düzenlenen etkinliğe katılan Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "Sağlıklı bir yaşamın temelinde düzenli fiziksel aktivite yer almaktadır. Bu doğrultuda, vatandaşlarımızda spor alışkanlığı oluşturmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Her yaştan bireyin sporla buluşmasını sağlamak en büyük hedeflerimizden biridir. Bugün de geniş bir katılımla gerçekleştirdiğimiz yürüyüş etkinliğiyle sağlıklı yaşamın önemine dikkat çektik. Katılım sağlayan tüm paydaşlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
