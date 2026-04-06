Yüzmede Elazığ'a 19 madalya

Cumhurbaşkanlığı Kupası Paletli Yüzme Kulüplerarası Büyükler Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri, Elazığ'da yapıldı. 17 kulüpten 138 sporcunun katıldığı organizasyonda, Elazığlı sporcular toplam 19 Türkiye derecesi elde etti. Dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Elazığ'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası Paletli Yüzme Kulüplerarası Büyükler Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri tamamlandı. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyona 17 kulüpten 138 sporcu katılım sağladı. Kadın ve erkek kategorilerinde düzenlenen müsabakalarda sporcular; su üstü, çift palet, dip ve tüp disiplinlerinde kıyasıya mücadele etti. Elazığ'ı temsil eden sporcular ise organizasyonda gösterdikleri üstün performansla toplam 19 Türkiye derecesi elde etti. Şampiyonanın final gününde düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları, kulüplere ise kupaları takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamada, "Elazığ'da son dönemde ulusal ve uluslararası düzeyde birçok önemli organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Özellikle son haftalarda Türkiye şampiyonaları ve bölge müsabakaları yoğun bir şekilde ilimizde devam etmektedir. Elazığ; tarihiyle, kültürüyle, gastronomisiyle ve yer altı-yer üstü zenginlikleriyle büyük ve kadim bir şehirdir. İlimize gelen tüm sporcularımıza ve misafirlerimize bu değerleri yakından tanımalarını her fırsatta tavsiye ediyoruz. Sualtı sporları başta olmak üzere birçok branşta önemli dereceler elde ediyoruz. Özellikle son yıllarda paletli yüzme branşında hem ulusal hem de uluslararası başarılar kazanıyor, milli takımlara sporcular gönderiyoruz. Bu da Elazığ sporunun geldiği noktayı açıkça göstermektedir" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
