Haberler

Elazığ'da 4 branşta müsabakalar sona erdi

Elazığ'da 4 branşta müsabakalar sona erdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okul sporları müsabakaları, farklı branşlarda yüksek katılım ve büyük bir sportif heyecanla tamamlandı. Yüzme, bowling, voleybol ve basketbol branşlarında yapılan organizasyon, genç sporcuların yeteneklerini sergilemesine olanak tanıdı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Okul Sporları müsabakaları, farklı branşlarda yüksek katılım ve büyük bir sportif heyecanla başarıyla gerçekleştirildi.

Okul Sporları Gençler ve Yıldızlar Yüzme Müsabakaları, Olimpik Yüzme Havuzu'nda yapıldı. Müsabakalara 37 kadın, 38 erkek olmak üzere toplam 75 sporcu katılım sağladı. Sporcular, centilmence mücadeleleriyle izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Okul Sporları Bowling Müsabakaları, 7 takımın katılımıyla gerçekleştirildi. Organizasyon, branş çeşitliliği açısından okul sporlarına önemli bir katkı sundu. Okul Sporları Voleybol Yıldızlar İl Birinciliği Müsabakaları, Ahmet Aytar Spor Salonu'nda düzenlendi. Toplam 26 takımın mücadele ettiği turnuva, yüksek rekabet seviyesiyle dikkat çekti. Okul Sporları Basketbol Gençler A Müsabakaları ise Yakup Kılıç Spor Salonu'nda oynandı. 12 takım ve toplam 150 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen müsabakalar, genç sporcuların performanslarıyla öne çıktı.

Müsabakalarda dereceye giren takım ve sporculara ödüllerinin takdim edilmesinin ardından heyecan son buldu.

Elazığ Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Okul sporları, gençlerimizin hem fiziksel hem de sosyal gelişiminde önemli bir yere sahiptir. Farklı branşlarda düzenlediğimiz bu organizasyonlarla spor kültürünü tabana yaymayı, yetenekli sporcularımızı erken yaşta keşfetmeyi ve gençlerimizi spora teşvik etmeyi hedefliyoruz. Müsabakalara katılan tüm sporcularımıza, antrenörlerimize, hakemlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, dereceye giren takımlarımızı ve sporcularımızı tebrik ediyoruz" İfadelerine yer verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: En az 10 ölü

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkan görüntü! İddia da Cem Yılmaz detayı da bomba

Ünlü spikerin telefonundan çıktı! İddia da Cem Yılmaz detayı da bomba
Trump'tan Suriye'deki kanlı saldırıya tepki: Çok ciddi bir misilleme olacak

Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Trump resmen tehdit etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki penaltı kurtaran Muslera Estudiantes'i şampiyon yaptı

Yok artık Muslera! Şampiyonluk maçında neler yaptı neler
Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor

Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor
Tarihi Kapalıçarşı'da 120 milyon liralık vurgun! Mağdurlar kuyumcunun önünde toplandı

Kapalıçarşı'da milyonlarca liralık vurgun! Soluğu dükkanda aldılar
Kadın spikerden Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden sözler! Üçlü ilişki ve kokain iddiası

Kadın spiker her şeyi anlattı: Akif'le sevişirken Mustafa da geldi
İki penaltı kurtaran Muslera Estudiantes'i şampiyon yaptı

Yok artık Muslera! Şampiyonluk maçında neler yaptı neler
Galatasaray'dan TFF'ye başvuru

Süper Lig devinden TFF'ye başvuru: Maçımızı 1 gün öne çekin
Dünyanın dört bir yanında yakalanan 24 azılı suçlu Türkiye'ye getirildi

Sırbistan'dan Avusturya'ya uzanan operasyon! 24'ü de iade edildi
Bir devir sona erdi! John Cena, 23 yıllık WWE kariyerini sonlandırdı

Milyonlarca insana güreşi sevdiren John Cena'dan dramatik veda
Şener Üşümezsoy, Science dergisinin İstanbul depremi iddiasına ateş püskürdü

İstanbul için ortaya atılan senaryo Üşümezsoy'u küplere bindirdi
Güllü'den kızına yolladığı sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi: Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın

Kızına gönderdiği sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi
Sergen Yalçın'dan Trabzonspor'a karşı ilk 11'de sürpriz tercih

Bu akşam Trabzonspor'a karşı ilk 11'de büyük bir sürpriz yapıyor
Galatasaray maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü

Aslan'ın maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü
Aracın arkasına astığı yazı şaşkına çevirdi! Gören telefonuna sarıldı

Aracın arkasına astığı yazı şaşkına çevirdi! Gören telefonuna sarıldı
title