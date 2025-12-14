Elazığ'da 4 branşta müsabakalar sona erdi

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Okul Sporları müsabakaları, farklı branşlarda yüksek katılım ve büyük bir sportif heyecanla başarıyla gerçekleştirildi.

Okul Sporları Gençler ve Yıldızlar Yüzme Müsabakaları, Olimpik Yüzme Havuzu'nda yapıldı. Müsabakalara 37 kadın, 38 erkek olmak üzere toplam 75 sporcu katılım sağladı. Sporcular, centilmence mücadeleleriyle izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Okul Sporları Bowling Müsabakaları, 7 takımın katılımıyla gerçekleştirildi. Organizasyon, branş çeşitliliği açısından okul sporlarına önemli bir katkı sundu. Okul Sporları Voleybol Yıldızlar İl Birinciliği Müsabakaları, Ahmet Aytar Spor Salonu'nda düzenlendi. Toplam 26 takımın mücadele ettiği turnuva, yüksek rekabet seviyesiyle dikkat çekti. Okul Sporları Basketbol Gençler A Müsabakaları ise Yakup Kılıç Spor Salonu'nda oynandı. 12 takım ve toplam 150 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen müsabakalar, genç sporcuların performanslarıyla öne çıktı.

Müsabakalarda dereceye giren takım ve sporculara ödüllerinin takdim edilmesinin ardından heyecan son buldu.

Elazığ Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Okul sporları, gençlerimizin hem fiziksel hem de sosyal gelişiminde önemli bir yere sahiptir. Farklı branşlarda düzenlediğimiz bu organizasyonlarla spor kültürünü tabana yaymayı, yetenekli sporcularımızı erken yaşta keşfetmeyi ve gençlerimizi spora teşvik etmeyi hedefliyoruz. Müsabakalara katılan tüm sporcularımıza, antrenörlerimize, hakemlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, dereceye giren takımlarımızı ve sporcularımızı tebrik ediyoruz" İfadelerine yer verildi. - ELAZIĞ