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Elazığ'da Okul Sporları Futbol Yarı Final Müsabakaları Tamamlandı

Elazığ'da Okul Sporları Futbol Yarı Final Müsabakaları Tamamlandı
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8-11 Nisan tarihleri arasında Elazığ'da düzenlenen okul sporları futbol yarı final müsabakalarına 164 sporcu katıldı. Gruplarında birinci olan takımlar Türkiye şampiyonasına katılım hakkı kazandı.

Okul sporları faaliyet programında yer alan futbol yarı final müsabakası 8-11 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilerek son buldu.

Elazığ'da 8-11 Nisan tarihleri arasında düzenlenen futbol yarı final müsabakalarına 8 kız 8 erkek takım toplam 164 sporcu katılım sağladı. Düzenlenen müsabakada gruplarında birinci olan takımlar Türkiye şampiyonasına katılım hakkı kazandı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde yapılan açıklamada, "Okul Sporları faaliyet takviminde yer alan futbol yarı final müsabakaları 8-11 Nisan tarihleri arasında 8 kız 8 erkek takım toplamda 164 sporcunu katılımı ile gerçekleştirildi. Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da katılım sağlayan futbol takımları gösterdikleri heyecan dolu maçın ardından gruplarında birinci olan takımlar Türkiye şampiyonasında illerini temsil edecekler. Okulların, sporcuların ve antrenörlerin gösterdikleri üstün çaba ve gayretler seyirciler eşliğinde büyük bir heyecanla izlendi. Müsabakaya katılan ve derece alan tüm takımları sporcuları ve antrenörleri tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" denildi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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