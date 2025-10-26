Elazığ'da Karate Şampiyonası Düzenleniyor

Türkiye'nin farklı illerinden Elazığ'a gelen bin 200 sporcu, Türkiye Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası'nda milli takıma seçilmek için ter döküyor.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası, geçtiğimiz günlerde Elazığ'da başlamıştı. Elazığ Valiliği koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Fırat Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen şampiyona, Fırat Üniversitesi Spor Salonu'nda sürüyor. 51 ilden bin 200 sporcunun katılım sağladığı karate şampiyonası son gününde de hız kesmeden devam etti. Burada dereceye girecek olan sporcular, milli takıma seçilerek Hırvatistan'da düzenlenecek şampiyonluk mücadelelerinde Türkiye'yi temsil etme fırsatı yakalayacak.

Türkiye Karate Federasyonu Asbaşkanı Osman Fatih Destici, "Türkiye Karate Federasyonu olarak Türkiye Genç U21 Karate Şampiyonası için dört gündür Doğu Anadolu'nun en güzel illerinden birisi Elazığ'dayız. Türkiye Genç U21 Karate Şampiyonası'nı Elazığ'da düzenliyoruz. Çarşamba günü Türkiye'nin 51 ilinden binin üzerinde sporcu buraya geldi. Elazığ'da olmaktan çok mutluyuz. Buradaki imkanlar spor faaliyeti açısından çok yerinde. Üniversitemizin spor salonunu kullanıyoruz. Burada son gündeyiz. Dereceye giren sporcularımız bizleri Hırvatistan'da temsil edecekler. Milli takım olarak başarılara imza atıyoruz. Bu başarıları inşallah tekrarlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ