Elazığ'da Aquatlon Şampiyonası Coşkusu

Elazığ, 100 sporcunun katıldığı Aquatlon Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı.

Genç sporcuların kıyasıya rekabetine sahne olan Aquatlon Şampiyonası'na Elazığ ev sahipliği yaptı. Düzenlenen organizasyonda toplam 100 sporcu, yüzme ve koşudan oluşan iki etapta ter döktü. Şampiyonanın yüzme bölümü Elazığ Olimpik Yüzme Havuzu'nda, 400 metre kulaç attıktan sonra, havuz çevresinde düzenlenen parkurda koşarak parkuru tamamladı. Farklı yaş gruplarında yarışan sporcular, hem suyun içinde hem de pistte büyük bir mücadele örneği sergiledi. Bingöl, Elazığ, Malatya, Mardin, Diyarbakır, Tunceli ve Şanlıurfa'dan katılan sporcuların performansları nefes kesti.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada; "Organizasyona katkı sunan tüm antrenörlere, hakemlere ve görevlilere teşekkür ediyoruz. Şampiyona şehri Elazığ sloganıyla bir çok müsabakayı şehrimizde gerçekleştirmiştik. Bu sezonda da Triatlon Federasyonumuz da destekleriyle, şehrimiz ev sahipliğinde Aquatlon Şampiyonasını gerçekleştirdik. Sporun ve gençliğin enerjisiyle dolu geçen bu anlamlı organizasyon, Elazığ'da spora verilen önemi ve sportif faaliyetlerin yaygınlaşmasını bir kez daha gözler önüne serdi. Bir kez daha emeği geçen paydaşlarımıza teşekkür ediyor, dereceye giren sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyoruz" denildi. - ELAZIĞ