Elazığ'da Aquatlon Şampiyonası Coşkusu

Elazığ'da Aquatlon Şampiyonası Coşkusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ, 100 sporcunun katıldığı Aquatlon Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Genç sporcular, yüzme ve koşudan oluşan etaplarda kıyasıya rekabet etti.

Elazığ, 100 sporcunun katıldığı Aquatlon Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı.

Genç sporcuların kıyasıya rekabetine sahne olan Aquatlon Şampiyonası'na Elazığ ev sahipliği yaptı. Düzenlenen organizasyonda toplam 100 sporcu, yüzme ve koşudan oluşan iki etapta ter döktü. Şampiyonanın yüzme bölümü Elazığ Olimpik Yüzme Havuzu'nda, 400 metre kulaç attıktan sonra, havuz çevresinde düzenlenen parkurda koşarak parkuru tamamladı. Farklı yaş gruplarında yarışan sporcular, hem suyun içinde hem de pistte büyük bir mücadele örneği sergiledi. Bingöl, Elazığ, Malatya, Mardin, Diyarbakır, Tunceli ve Şanlıurfa'dan katılan sporcuların performansları nefes kesti.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada; "Organizasyona katkı sunan tüm antrenörlere, hakemlere ve görevlilere teşekkür ediyoruz. Şampiyona şehri Elazığ sloganıyla bir çok müsabakayı şehrimizde gerçekleştirmiştik. Bu sezonda da Triatlon Federasyonumuz da destekleriyle, şehrimiz ev sahipliğinde Aquatlon Şampiyonasını gerçekleştirdik. Sporun ve gençliğin enerjisiyle dolu geçen bu anlamlı organizasyon, Elazığ'da spora verilen önemi ve sportif faaliyetlerin yaygınlaşmasını bir kez daha gözler önüne serdi. Bir kez daha emeği geçen paydaşlarımıza teşekkür ediyor, dereceye giren sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyoruz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Kritik veri açıklandı, altın fiyatları çok sert çakıldı

Kritik veri açıklandı, altın fiyatları çok sert çakıldı
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında ikinci teklif belli oldu

Hükümetten kamu işçisine yaptığı ikinci zam teklifi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan güncel rakamları paylaştı: Tam manasıyla destan yazdık

"Tam manasıyla destan yazdık" deyip güncel rakamları tek tek paylaştı
26 ilde yapılan son seçim anketi! İki sürpriz parti baraj sınırında

26 ilde yapılan son seçim anketi! Sürpriz sonuçlar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'de yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe imzayı atıyor

Fenerbahçe'nin yıldızı Beşiktaş'a "Evet" dedi
Jeff Bezos'un nişanlısı, düğün öncesi giydiği 100 bin dolarlık elbiseyle şov yaptı

Jeff Bezos'un nişanlısı, düğün öncesi giydiği elbiseyle şov yaptı
'İş adamının oğlunun düğünü için radarlar kapatıldı' iddiasına DMM'den yanıt

"İş adamının oğlunun düğünü için radarlar kapatıldı" iddiasına yanıt
Mansur Yavaş 'Siyasetten çekilirim' sözlerine açıklık getirdi

Mansur Yavaş, "Siyasetten çekilirim" restine açıklık getirdi
Kahtalı Hamido'nun oğlu parkta ölü bulundu

Ünlü sanatçının oğlu parkta ölü bulundu
Mülteci kampından NBA'e! Khaman Maluach tarihe geçti

Mülteci kampından NBA'e uzanan yolculuk! 2.18'lik dev tarihe geçti
Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı

Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.