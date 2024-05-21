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Elazığ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Turnuvaları Gerçekleştirildi

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Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla birçok branşta turnuvalar düzenlendi. Dart, judo, tenis, bilardo, eskrim, satranç, atletizm ve badminton branşlarında yapılan turnuvalara 350 sporcu katıldı. Dereceye giren sporculara madalya ve kupa takdim edildi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla birçok branşta turnuvalar gerçekleştirildi.

Elazığ'da, dart, judo, tenis, bilardo, eskrim, satranç, atletizm ve badminton branşlarında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı turnuvaları yapıldı. Turnuvalara katılan sporcular kıyasıya mücadele ederek seyircilerden alkış aldı. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından branşlara göre spor tesislerinde düzenlenen turnuvalara toplamda 350 sporcu katıldı. Ebeveynler, çocuklara moral vermek için alkışlarıyla destek oldu. Dereceye giren sporculara madalya ve kupa takdim edildi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Turnuvalara katılan sporcular hem bayram coşkusunu doyasıya yaşadı hem de ortaya koydukları performanslarla seyircilerden tebrik aldı. Turnuvalar, dereceye giren sporculara yönelik madalya ve kupa takdimi ile son buldu.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamada, "Geleceğimizin ışığı gençlerimizin günü olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını biz de Gençlik ve Spor olarak 19 Mayısa özel düzenlediğimiz turnuvalar ile kutladık. Dart, judo, tenis, bilardo, eskrim, satranç, atletizm ve badminton branşlarında düzenlediğimiz turnuvalarda sporcularımız kıyasıya mücadele etti. Katılan 350 sporcumuz ile turnuvaları sonlandırdık. Dereceye giren sporcularımızı antrenörlerini tebrik ediyor emeği geçen tüm personellerimize teşekkür ediyoruz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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