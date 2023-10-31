Elazığ'da '100. yılında Cumhuriyet' yarışmasında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi

Elazığ'da Akçakiraz Belde Belediyesi öncülüğünde Yüzbaşı Ortaokulu tarafından düzenlenen 'Cumhuriyetin 100. Yılında İstiklalden İstikbale Köprü Oluyorum' konulu spor yarışmasında dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

Akçakiraz Belde Belediyesi koordinesinde Akçakiraz Yüzbaşı Ortaokulu tarafından iki hafta süren 'Cumhuriyetin 100. Yılında İstiklalden İstikbale Köprü Oluyorum' sportif şenlikleri düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Köy okulları arası futbol ve voleybol branşlarında öğrenciler ter döktü. Dereceye giren takım ve öğrencilere kupa ve madalya ile para ödülü verildi. Belde Belediyesi önünde düzenlenen ödül töreninde Akçakiraz Belde Belediye Başkanı Sabahattin Kaya, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilere ödüllerini veren Belde Belediye Başkanı Kaya, "Gençlerimizi kendi yol arkadaşlarımız bildik. Çünkü çocuklarımızın bu alanlara, bu zamanlara ihtiyacı var. Gençlerimiz için 8 tane semt sahası yaptık ve gençlik merkezi inşa ettik. Öğrenciler için kitap okuma evi, kültür evi ve kütüphaneler inşa ettik. Bunlar öğrencilerimiz, gençlerimiz için. İnşallah, bu yatırımlardan gereği gibi istifade edeceksiniz. Sanatta, sporda, kültürde ve her türlü alanda Akçakiraz kendi damgasını vuracaktır. Bu duygularla Türkiye Yüzyılımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, bu bağlamda düzenlenen spor şenliğinde dereceye giren öğrencileri kutluyorum" dedi.

Ödül töreni sonrası öğrenciler, Cumhuriyet Yürüyüşü gerçekleştirdi. - ELAZIĞ