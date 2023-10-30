Elazığ Belediyesi Yüzme Yarışmalarında 57 Madalya Aldı
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Elazığ Belediyesi, Elazığ'da düzenlenen kulüplerarası yüzme yarışmalarında toplamda 57 madalya kazandı. Yarışlara 18 sporcu ile katılan Elazığ Belediyesi Spor Kulübü, 38 altın, 15 gümüş ve 4 bronz madalya elde etti.
Elazığ'da düzenlenen kulüplerarası yüzme yarışmalarında Elazığ Belediyesi toplam 57 madalya aldı.
Cumhuriyetin 100. yılına özel Elazığ'da 28-29 Ekimde düzenlenen Kulüplerarası TYF 9-10 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Yüzme Yarışı ve TYF 7-8 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi yarışlarına Elazığ Belediyesi damga vurdu. Elazığ Belediyesi Spor Kulübü yarışlara 18 sporcu ile katılırken, toplamda 38 altın, 15 gümüş ve 4 bronz madalya aldı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor