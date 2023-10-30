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Elazığ Belediyesi Yüzme Yarışmalarında 57 Madalya Aldı

Elazığ Belediyesi, Elazığ'da düzenlenen kulüplerarası yüzme yarışmalarında toplamda 57 madalya kazandı. Yarışlara 18 sporcu ile katılan Elazığ Belediyesi Spor Kulübü, 38 altın, 15 gümüş ve 4 bronz madalya elde etti.