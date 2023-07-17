Elazığ Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda Çocuklarla Buluşma

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda eğitim gören çocuklarla bir araya geldi.

Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, "Haydi Çocuklar Spora" sloganı ile 6-13 yaş aralığındaki çocuklara yönelik beş ayrı branşta başlatılan ücretsiz yaz spor kursları faaliyetlerine yoğun şekilde devam ediyor. Kurslara katılan çocuklar, yüzmeden basketbola, voleyboldan futbola ve boksa kadar spor eğitimleri alarak hem yaz tatilini en verimli şekilde değerlendiriyor hem de takım oyunu alışkanlığı elde ederek fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimlerine büyük katkı sağlıyor. Elazığ Belediyesi tarafından forma ve şortların hediye edildiği çocukların; pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar günleri katıldıkları kurslarla özgüvenlerinin artırılması, iyi ilişkiler kurmayı öğrenmeleri, taktiksel becerilerinin geliştirilmeleri, ekip çalışmasının aşılanması ve liderlik yeteneğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Başkan Şerifoğulları çocuklarla futbol oynadı

Göreve geldiği günden itibaren dev spor yatırımlarıyla Elazığ'ı spor üssü haline getiren Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu ile birlikte Kültür Park Spor Tesisleri'nde devam eden Yaz Spor Okulları'nda eğitim gören çocuklar ve antrenörleriyle bir araya geldi. Başkan Şerifoğulları'nı ilgi ve mutlulukla karşılayan çocuklar, Belediye Başkanı Şerifoğulları ile futbol oynamanın keyfini yaşadı.

"Çocuklar; her şey sizin için her yer sizinle güzel"

Geleceğin teminatı çocuklarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Yaz Spor Okulları'mızda eğitim gören, geleceğimizin teminatı çocuklarımızla güzel bir gün geçirdik. Onlarla birlikte sahaya inip, futbol oynayarak mutluluklarını paylaştık. Basketbol, voleybol, yüzme ve boks branşlarında eğitim alan çocuklarımıza da başarılar diledik. Çocuklarımızın yüzlerindeki tebessümü görmek, bizim en kıymetli kazanımımızdır. Onların mutluluğu, huzuru; bizlerin huzurudur. Bu doğrultuda Elazığ Belediyesi olarak çocuklarımızın hem yaz aylarını en iyi şekilde değerlendirmeleri hem de fiziksel aktivitelerini sağlamaları adına; zeki, çevik, ahlaklı ve spor bilincinin farkındalığını benimseyen nesiller yetiştirme hedefiyle gayret etmeye devam ediyoruz. Her şey çocuklarımız için her yer onlarla güzel" ifadesinde bulundu. - ELAZIĞ