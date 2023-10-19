Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, spor köyü çalışmalarını inceledi

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, yapımı devam eden spor köyü çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışanlardan bilgi aldı.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, vizyon projelerine devam ediyor. Bu çerçevede sağlıklı ve sportif bir toplum oluşturulması için merkeze bağlı Doğukent Mahallesi'nde yapımı devam 38 dönümlük alan üzerine kurulan spor köyünde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. İnşa çalışmalarının yüzde 60'ı tamamlanan spor köyü bünyesinde futbol sahası, basketbol ve voleybol sahaları, tenis kortu, amfitiyatro ve atletizm pisti, badminton sahası, 250 metrekare buz pateni ile kaykay pisti, twist oyun alanı, okçuluk alanı, geleneksel oyunların oynanacağı alan, bisiklet ve yürüyüş yolları, oturma alanları ile yeşil alanlar yer alacak. Ayrıca, inşa çalışmaları süren 750 metrekare kullanım alanına sahip Gençlik Merkezinde, çok amaçlı salon, idari birim, kafeterya, masa tenisi, satranç turnuvalarına yönelik 160 metrekarelik salon ve fuaye alanı da hayat bulacak.

Spor köyünde incelemelerde bulunduktan sonra açıklamalarda bulunan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Aziz şehir Elazığ'ımızda devam eden çalışmalarımızı incelemeyi sürdürüyoruz. Bu çerçevede Doğukent Mahalle'mizde inşa çalışmaları devam eden spor köyünde incelemelerde bulunarak, bilgiler aldık. Mahalle ayrımı gözetmeden ilk günkü aşkla çalışıyor ve şehrimizin her köşesine hizmet götürmeye devam ediyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimizin her türlü sportif aktivitede bulunabileceği bir çok imkanı bünyesinde barındıracak olan spor köyü, mahallemizin değerine değer katacak. Hep ifade ettiğim gibi en büyük gayemiz, yüksek ideallerimiz doğrultusunda sorumluluk bilinciyle aziz şehrimize hizmet etmektir. Elazığ'a kazandırdığımız ve kazandıracağımız yatırımlarla şehrimizi geleceğe taşırken, insanı merkeze alan bir belediyecilik anlayışıyla hemşerilerimizin gönüllerine dokunarak, eser ve hizmet üretmeye devam edeceğiz. Doğukent Mahallesi spor köyü, şimdiden Elazığ'ımıza hayırlı olsun" dedi. - ELAZIĞ