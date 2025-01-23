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Mourinho'nun hareketlerine dikkat: Maç biter bitmez soluğu hakemin yanında aldı

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Lyon ile sahasında 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'nun karşılaşmanın bitiş düdüğünün çalmasının hemen ardından hakem Simone Sozza'nın yanına gitti. Mourinho'nun tavırları dikkat çekerken, İtalyan hakemle ne konuştuğu da merak konusu oldu. Portekizli teknik adam maç sonrasında hakemlere sert tepki gösterdi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği Fransız temsilcisi Lyon ile 0-0 berabere kaldı ve son hafta öncesinde 1 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, maçın bitiş düdüğünün ardından dikkat çeken bir harekete imza attı.

MAÇ BİTER BİTMEZ HAKEMİN YANINA GİTTİ

Portekizli teknik adam, karşılaşma biter bitmez soluğu İtalyan hakem Simone Sozza'nın yanında aldı. Sozza'ya uzun uzun bir şeyler anlatan Jose Mourinho'nun o anlardaki tavırları ve el kol hareketleri dikkat çekerken, hakemle ne konuştuğu da merak konusu oldu.

Mourinho'nun hareketlerine dikkat: Maç biter bitmez soluğu hakemin yanında aldı

"İKİ KIRMIZI KART VERİLMEDİ"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lyon maçının ardından yaptığı açıklamalarla karşılaşmanın hakemlerine sert tepki gösterdi. Mourinho, "Maçta iki tane hatalı kırmızı kart var. Kumbedi'nin Szymanski'ye yaptığı hareket net bir kırmızı kart. Hakem yanlış bir karar verdi ve VAR da onu uyarmadı. Daha sonra Niakhate'ye hatalı bir kırmızı kart verdi ama VAR bu kez doğru karar vererek kararı düzeltti. Sonra aynı Kumbedi, hızlı hücumda Szymanski'yi boğazından tutarak yere düşürdü ama yine sarı kart görmedi ve oyundan atılmadı. Maç hakkında hakemi ve VAR'ı konuşmadan yorum yapmak mümkün değil. Hakemin maça büyük bir etkisi oldu ve 11'e 11 oynarken zor bir maç oldu" ifadelerini kullandı.

Mourinho'nun hareketlerine dikkat: Maç biter bitmez soluğu hakemin yanında aldı

"KUMBEDI, UFC DÖVÜŞÇÜLERİ GİBİ"

Portekizli teknik adam, VAR hakemi içinse "VAR, hakeme yardım etmek için oradadır. Hakemin hatasını kabul edebilirim ama VAR hata yapmamalı. Kumbedi, ikinci yarıda UFC dövüşçüleri gibi Szymanski'yi yere düşürdü. 9 puan yeterli olacak mı? Biz oraya galibiyet için gideceğiz" dedi.

Mourinho'nun hareketlerine dikkat: Maç biter bitmez soluğu hakemin yanında aldı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSer_hat:

Boş adamsın vesselam mosmorinyo

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Mourinho Avrupa da da yapı olduğunu düşünüyor belli ki, ondan hakemle tartışmaya gitmiş.Yapı yapı yapı.... al sana sapı ;) HAHAHAHAHAHA

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme5
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