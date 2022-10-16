El Clasico'da zafer Real Madrid'in! Barcelona'ya sahayı dar ettiler
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La Liga'nın 9. haftasında Real Madrid, sahasında Barcelona'yı 3-1 mağlup etti. Eflatun-beyazlılarda galibiyeti getiren golleri Benzema, Valverde ve Rodrigo kaydetti. Bu sonuçla Real Madrid puanını 25'e yükseltti ve haftayı lider kapattı.
Real Madrid ile Barcelona, La Liga'nın 9. haftasında Santiago Bernabeu'da karşı karşıya geldi. Dev maçı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.
REAL MADRID İLK YARIDA FİŞİ ÇEKTİ
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Karim Benzema, 35. dakikada Federico Valverde ve 90+1. dakikada Rodrigo kaydetti. Barcelona'nın tek golünü ise 83. dakikada Ferran Torres attı.
HAFTAYI LİDER KAPADILAR
Bu sonucun ardından Real Madrid ligde puanını 25'e yükselterek haftayı lider kapattı. Xavi'nin öğrencileri ise El Clasico mağlubiyetiyle 22 puanda kaldı.
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