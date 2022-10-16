El Clasico'da zafer Real Madrid'in! Barcelona'ya sahayı dar ettiler

La Liga'nın 9. haftasında Real Madrid, sahasında Barcelona'yı 3-1 mağlup etti. Eflatun-beyazlılarda galibiyeti getiren golleri Benzema, Valverde ve Rodrigo kaydetti. Bu sonuçla Real Madrid puanını 25'e yükseltti ve haftayı lider kapattı.