El Clasico'da utanç veren yenilgi! Barcelona, deplasmanda Real Madrid'i farka boğdu
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İspanya La Liga'nın 29. haftasında Barcelona, deplasmanda Real Madrid'i 4-0 yendi. Santiago Bernabeu'da tarihi bir skorla El Clasico'yu kazanan Katalanlara galibiyeti Auebameyang(2), Ferran Torres ve Araujo'nun golleri getirdi.
Şampiyonlar Ligi'nde Messi, Neymar ve Mbappe'li PSG'ye kök söktüren Real Madrid, El Clasico'da Barcelona'ya 4-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Katalanlar yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı.
AUBAMEYANG ŞOV YAPTI
Karşılaşmada Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 29 ve 51. dakikada Aubameyang, 38. dakikada Araujo ve 47. dakikada Ferran Torres kaydetti. Bu sonuçla Real Madrid, La Liga'da 66 puanda kalarak liderlik koltuğundaki yerini korurken, Barcelona puanını 54'e çıkartarak, maç eksiğiyle 3. sıraya yükseldi.
XAVI TARİHE GEÇTİ
Ronaldo Koeman'nın ayrılışının ardından takımın başına geçen Xavi ise 63 yıl sonra bir ilki başardı. Xavi, 26 Ekim 1958'de Camp Nou'da Real Madrid'i 4-0 yenen efsane isim Helenio Herrera'nın ardından ilk maçında Eflatun Beyazlılar'a dört fark atan ilk teknik adam oldu.