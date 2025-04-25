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Ekvadorlu futbolcuya müjdeli haber! Polisler, ailesini kurtardı

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Eşi ve 5 yaşındaki çocuğu silahlı bir grup tarafından kaçırılan Jackson Rodriguez'e müjdeli haber geldi. Ekvador polisi, düzenlenen operasyonla Ekvador Ligi takımlarından Emelec forması giyen Jackson Rodriguez'in eşi ve 5 yaşındaki çocuğunu kurtardı.

Ekvador Ligi ekibi Emelec forması giyen 26 yaşındaki sol bek Jackson Rodriguez, geçtiğimiz günlerde ülkesinde yaşadığı evde ailesiyle birlikte silahlı bir grubun saldırısına uğradı. Silahlı grup, futbolcunun eşini ve 5 yaşındaki çocuğunu kaçırmıştı. Ekvador polisinden Rodriguez'e mutlu haber geldi.

EŞİ VE ÇOCUĞU KURTARILDI

Ekvador basınında yer alan habere göre; Ekvador polisi, büyük bir titizlikle düzenlenen operasyonda Jackson Rodriguez'in ailesini sağlıklı bir şekilde kurtardı. Yapılan açıklamada, kaçırılan kişilerin metruk bir binada rehin alındığı, düzenlenen operasyonla çete üyesi olan topluluğun gözaltına alındığı belirtilirken, anne ve çocuğunun sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı. Öte yandan silahlı grubun 26 yaşındaki Jackson Rodriguez'e telefon açarak fidye istediği de açıklandı.

YATAĞIN ALTINA SAKLANIP KURTULMUŞTU

Jackson Rodriguez, polise verdiği ifadesinde evine baskın düzenlendiği sırada yatağının altına saklanarak kurtulduğunu söylemiş 'Birinin kapıyı yumrukladığını duydum. O seslerden sonra yatağımın altına girip saklandım. Ben kurtuldum ancak eşim ve çocuğum gri bir kamyonetle kaçırıldı.' ifadelerini kullanmıştı. Son dönemde suç örgütlerinin faaliyetlerinin artması üzerine Guayas eyaletinin de aralarında bulunduğu 10 bölgede olağanüstü hal ilan edilmişti.

Ekvadorlu futbolcuya müjdeli haber! Polisler, ailesini kurtardı
Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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