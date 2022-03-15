Ekonomi Toplantısı Muratdağı'nda yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ekonomi Toplantısı Muratdağı'nda yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Ekonomi Toplantısı Muratdağı'nda yapıldı

Kütahya'nın Gediz İlçesinde 2022 yılı 1.Ekonomi Toplantısı Vali Ali Çelik Başkanlığında gerçekleştirildi.

TERMAL, YALOVA (İHA) - Kütahya'nın Gediz İlçesinde 2022 yılı 1. Ekonomi Toplantısı Vali Ali Çelik Başkanlığında gerçekleştirildi.

Kütahya Valiliği 2022 Yılı 1. Ekonomi Toplantısı Vali Ali Çelik'in başkanlığında Muratdağı Termal Turizm Merkezi'nde gerçekleşti.

Kütahya Valisi Ali Çelik'in başkanlığında Gediz Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleşen Kütahya'daki sanayicilerin ve iş insanlarının sorunlarının, ihtiyaçlarının ve taleplerinin görüşüldüğü değerlendirme toplantısında yapılması gereken çalışmalarla ilgili öneriler istişare edildi. - KÜTAHYA

Ekonomi Toplantısı Muratdağı'nda yapıldı

Ekonomi Toplantısı Muratdağı'nda yapıldı

İhlas Haber Ajansı / Spor

Kütahya Valiliği, Kütahya, Ekonomi, Termal, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title