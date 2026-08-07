Sivasspor, Erokspor'la ilk maça çıkıyor
Trendyol 1. Lig ilk haftasında Sivasspor, yarın sahasında Turka Esenler Erokspor ile karşılaşacak. Üç sakat oyuncusu bulunan kırmızı-beyazlılar, son antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp kampa girecek.
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında yarın sahasında Turka Esenler Erokspor ile karşılaşacak.
BG Grup 4 Eylül Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek.
Kırmızı-beyazlı ekipte, Erokspor maçı öncesinde Murat Paluli, Fevzi Yıldırım ve Emre Gökay'ın sakatlıkları bulunuyor.
Sivasspor bugün yapacağı son antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.
Kaynak: AA