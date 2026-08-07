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Sivasspor, Erokspor'la ilk maça çıkıyor

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Trendyol 1. Lig ilk haftasında Sivasspor, yarın sahasında Turka Esenler Erokspor ile karşılaşacak. Üç sakat oyuncusu bulunan kırmızı-beyazlılar, son antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp kampa girecek.

Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında yarın sahasında Turka Esenler Erokspor ile karşılaşacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek.

Kırmızı-beyazlı ekipte, Erokspor maçı öncesinde Murat Paluli, Fevzi Yıldırım ve Emre Gökay'ın sakatlıkları bulunuyor.

Sivasspor bugün yapacağı son antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.

Kaynak: AA
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