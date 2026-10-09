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Ekenler Beton Sivasspor, Pendikspor'u 4-1 yenerek ligde ilk kez evinde kazandı

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Ekenler Beton Sivasspor, Pendikspor'u 4-1 yenerek ligde ilk kez evinde kazandı
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Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Ekenler Beton Sivasspor, evinde Orfa Yapı Pendikspor'u 4-1 yendi. Teknik direktör İsmet Taşdemir, ligde ilk kez evinde galip geldiklerini belirterek içerideki kazanamama baskısını atlattıklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında evinde Orfa Yapı Pendikspor'u 4-1 yenen Ekenler Beton Sivasspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Taşdemir, 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligde ilk kez evlerinde galip geldiklerini belirtti.

İçeride kazanamama baskısı yaşadıklarını vurgulayan Taşdemir, "Bu baskıyı atlattık. Çok ekstra bir oyun bence yoktu. Golleri zamanında bulmamız 2-0'dan sonra rakibin 10 kişi kalması işimizi daha da kolaylaştırdı." diye konuştu.

Genç oyuncuları ve takımını tebrik eden Taşdemir, "İyi bir mücadele ortaya koydular ve farklı kazandık. Herkesi tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlara, zaman dilimine birazcık daha farklı bakmamızı sağladılar. Oyuncularımızı kutluyorum, çok iyi mücadele ettiler ve hak ettikleri bir galibiyeti aldılar." ifadelerini kullandı.

İsmet Taşdemir, sakat futbolcuların arasına Okan Erdoğan'ın da katılmasının kendilerini üzdüğünü dile getirdi.

Pendikspor cephesi

Orfa Yapı Pendikspor Teknik Direktörü Umut Eskiköy ise galibiyetinden dolayı Sivasspor'u kutladı.

Sivasspor'un net bir galibiyet aldığını söyleyen Eskiköy, "Bizim tarafımızdan üzücü ve kırıcı bir maç oldu. Kalemize ilk gelen top yine gol oldu." dedi.

İlk yarıda bir reaksiyon verdiklerini belirten Eskiköy, şunları kaydetti:

"Skoru eşitleyebilirdik ama ondan sonra çok kolay bir kırmızı kartla kolay bir mağlubiyet aldık. Burada bir kural varsa herkese eşit uygulanmalı. Çok kolay 10 kişi kaldık ve ondan sonra da zaten maçı değerlendirmek çok zor olmaz bizim için. 2-0'dan sonra 10 kişi kaldıktan sonra gardımız iyice düştü. Sivasspor'u tebrik ediyorum."

Kaynak: AA
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