Ekenler Beton Sivasspor, Orfa Yap Pendikspor maçı öncesi çift kale maç yaptı

Ekenler Beton Sivasspor, Orfa Yap Pendikspor maçı öncesi çift kale maç yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Orfa Yap Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenman çift kale maçla tamamlandı. Karşılaşma 9 Ekim Cuma saat 17.00'de 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında sahasında karşılaşacağı Orfa Yapı Pendikspor karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas, atletik çalışmalar gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale maçla tamamlandı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Pendikspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
Ekenler Beton Sivasspor ile Orfa Yapı Pendikspor, 9 Ekim Cuma günü saat 17.00'de 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.