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Ekenler Beton Sivasspor, 9 Ekim'de Pendikspor maçına hazırlanıyor

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Ekenler Beton Sivasspor, 9 Ekim'de Pendikspor maçına hazırlanıyor
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Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Orfa Yap Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmanda ısınma, pas ve taktik çalışmaları yapıldı; karşılaşma 9 Ekim Cuma 17.00'de 4 Eylül Stadı'nda.

Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Orfa Yapı Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, pas ve taktik çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Ekenler Beton Sivasspor ile Orfa Yapı Pendikspor, 9 Ekim Cuma günü saat 17.00'de 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA
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