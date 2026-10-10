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Ekenler Beton Sivasspor, 13 Ekim'de Bandırmaspor deplasmanına hazırlanıyor

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Ekenler Beton Sivasspor, 13 Ekim'de Bandırmaspor deplasmanına hazırlanıyor
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Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda Bandırmaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmanda pas ve taktik çalışıldı, Pendikspor maçında süre alan oyuncular yenilenme antrenmanı yaptı.

Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda Bandırmaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalıştı.

Ligde dün oynanan Pendikspor maçında süre alan oyuncular, yenilenme antrenmanı yaptı.

Ekenler Beton Sivasspor ile Bandırmaspor 13 Ekim Salı günü saat 14.30'da Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA
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