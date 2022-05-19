Eintracht Frankfurt - Rangers maçında yüreklerin ağza geldiği an! Yıldız futbolcu kanlar içinde yere yığıldı - Haberler

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Eintracht Frankfurt - Rangers maçında yüreklerin ağza geldiği an! Yıldız futbolcu kanlar içinde yere yığıldı

Haberler.com - Spor
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UEFA Avrupa Ligi finalinde, Eintracht Frankfurt ile Rangers'ın karşı karşıya geldiği maçta Frankfurt'un orta sahası Sebastian Rode, bir pozisyonda kafasına aldığı darbe sonucu kanlar içinde kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Frankfurt ile Rangers, Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Alman temsilcisi, 120 dakikası 1-1 sona eren mücadeleyi penaltılarda kazandı ve kupaya erişti. Karşılaşmanın henüz 5. dakikasında ise gerek stadyumda bulunan gerekse de televizyon başındaki futbolseverleri korkutan bir pozisyon yaşandı.

Eintracht Frankfurt - Rangers maçında yüreklerin ağza geldiği an!

Rangers'ın savunma oyuncusu Lundstram, Frankfurtlu Sebastian Rode ile birlikte havadan gelen bir topa müdahale etmek isterken rakibinin alnına kramponunun altıyla vurdu.

Eintracht Frankfurt - Rangers maçında yüreklerin ağza geldiği an!

Müdahalenin ardından Rode'nin alnında bir açılma meydana geldi ve tecrübeli futbolcu bir anda kanlar içinde yerde kaldı. Her iki takımın futbolcuları da Frankfurt kaptanı Rode'nin başına toplanırken, sağlık görevlileri oyuncuyu tedavi etmek için hemen sahaya girdi.

Eintracht Frankfurt - Rangers maçında yüreklerin ağza geldiği an!

Alnına dikiş atılan Sebastian Rode, kafasında sargıyla maça devam etti. Lundstram'a verilen sarı kart ise herkesi şaşırttı.

Haberler.com - Spor

Rangers, Spor, Haberler

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