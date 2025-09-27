Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach'ı 6-4 Yenerek Galip Geldi

Haberler

Bundesliga'nın 5'inci haftasında milli futbolcu Can Uzun'un önemli katkılarıyla Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach'ı 6-4 mağlup etti. Can, maçta 1 gol ve 1 asist gerçekleştirdi.

Almanya Bundesliga'nın 5'inci haftasında Eintracht Frankfurt, deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ın konuğu oldu. Frankfurt, karşılaşmadan 6-4'lük skorla galip ayrılırken, milli futbolcu Can Uzun takımına 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Can, 57'nci dakikada yerini Götze'ye bıraktı. Milli futbolcu bu sezon Bundesliga'da çıktığı 5 maçta 5 gole ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
