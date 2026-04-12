16. Kardelen Çiçeği Futbol Turnuvası 'Özgür Gazze' temasıyla başladı

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi'nin gelenekselleşen "Kardelen Çiçeği Futbol Turnuvası", "Özgür Gazze" temasıyla, dostluk ve kardeşlik mesajları eşliğinde başladı.

Karın altından güneşe doğru uzanan ve zorluklara karşı direnişi simgeleyen kardelen çiçeğinden adını alan turnuvanın açılış konuşmasını yapan Eğitim -Bir - Sen Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili, her yıl farklı bir toplumsal konuyu tema olarak belirlediklerini hatırlatarak, "Bu yıl gözümüzün bebeği, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın bulunduğu topraklarda yaşanan soykırıma dikkat çekmek istedik. Bu yüzden turnuvamızı 'Özgür Gazze' başlığı altında düzenleme kararı aldık" ifadelerini kullandı.

Sporun birleştirici gücüne inandıklarını belirten Başkan Sarıgeçili, turnuvanın Eğitim-Bir-Sen üyeleri arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu zirveye taşıdığını vurguladı. Sarıgeçili, "Bizim organizasyonumuzun değişmez sloganı 'Kaybedeni olmayan turnuva'dır. Bu turnuvada kıyasıya bir rekabet olacak, ter dökülecek; ancak bu rekabetin temelinde sonsuz bir saygı ve sarsılmaz bir kardeşlik var. Her sene olduğu gibi bu sene de toplumun her kesimine örnek olacak, centilmenlik dolu maçlar izleyeceğimize inancım tamdır" dedi.

Eğitim camiasını bir araya getiren ve tam 6 hafta sürecek olan futbol şöleninde 24 takım şampiyonluk kupası için mücadele edecek. Sadece galibiyetin değil, spor ahlakının da ödüllendirileceği turnuvanın finalinde; şampiyon olan takımlara, fileleri en çok havalandıran gol kralına ve saha içindeki örnek davranışlarıyla öne çıkan en centilmen futbolcuya "Fair Play" ödülleri takdim edilecek. - ADANA

