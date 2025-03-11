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Eğirdir Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü Taekwondo Başarısı

Eğirdir Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü Taekwondo Başarısı
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Eğirdir Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü sporcuları, Isparta'da düzenlenen Yıldızlar Taekwondo İl Birinciliği yarışmalarında 2 altın ve 1 gümüş madalya kazandı. Yaren Yaman ve Belinay Fidan birinci, Şadenur Şenol ise ikinci olarak Türkiye şampiyonalarına katılma hakkı elde etti.

Eğirdir Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü sporcuları, Isparta'da düzenlenen Yıldızlar Taekwondo İl Birinciliği yarışmalarında 2 altın ve 1 gümüş madalya kazandı. Yaren Yaman ve Belinay Fidan birinci, Şadenur Şenol ise ikinci olarak bölge ve Türkiye şampiyonalarına katılmaya hak kazandı.

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2024-2025 Okul Sporları Yıldızlar Taekwondo İl Birinciliği yarışmalarında Eğirdir Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü sporcuları büyük başarı elde etti.

Yıldızlar grup müsabakalarına katılmaya hak kazandılar

Geçtiğimiz günlerde Isparta Işıkkent Spor Salonu'nda yapılan Okullar Arası Yıldızlar Taekwondo İl Şampiyonası'nda, Mustafa Çetinkaya Ortaokulu öğrencisi Yaren Yaman 33 kg'da birinci, Bağlar Ortaokulu öğrencisi Şadenur Şenol 55 kg'da ikinci olarak Kütahya'da düzenlenecek Taekwondo Yıldızlar grup müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı

9 Mart 2025'te gerçekleştirilen Taekwondo Yıldızlar Türkiye Şampiyonası il seçmelerinde ise Eğirdir Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Belinay Fidan 44 kg'da birinci olarak Antalya'da yapılacak Taekwondo Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

"Eğirdir'deki gençlerimizin spor alanında daha da başarılı olmasını istiyoruz"

Antrenör Sümeyra Çetintürk, sporcularının fiziki ve teknik açıdan en iyi seviyeye gelmeleri için büyük bir özveriyle çalıştıklarını belirtti. Çetintürk, "Turnuvalara katılacak sporcularımızın, yalnızca fiziksel değil, zihinsel olarak da güçlü olmaları gerektiğini biliyoruz. Bu yüzden her antrenman, hem fiziksel hem de psikolojik açıdan verimli geçiyor. Eğirdir'deki gençlerimizin spor alanında daha da başarılı olmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Bu tür turnuvalar, sadece sporcularımızın gelişimine katkı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda ilçemizin adını daha geniş kitlelere duyurma fırsatı sunuyor" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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