Ümit Milli Takımı teknik direktörü Egemen Korkmaz maç esnasında yere yığıldı! İşte son durumu

Türkiye U21 Milli Takımı Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, Hırvatistan ile oynanan karşılaşmanın 35. dakikasında bir anda yere yığıldı.

EGEMEN KORKMAZ BİR ANDA YERE YIĞILDI

Milli oyuncu Demir Ege Tıknaz'ın ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle millilerimiz 10 kişi kaldı. Bu pozisyona yoğun şekilde itirazlarda bulunan Egemen Korkmaz, saha kenarında ceketini çıkardığı sırada bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Bu anlarda sahada büyük panik yaşanırken, sağlık ekipleri ilk müdahaleyi saha içerisinde gerçekleştirdi.

RAHATSIZLANAN EGEMEN KORKMAZ HASTANEYE KALDIRILDI

Karşılaşma geçici olarak durdurulurken, hakem her iki takımın oyuncularını soyunma odasına gönderdi. Bu anların ardından sahaya giren ambulans genç teknik adamı hastaneye kaldırdı.

EGEMEN KORKMAZ'IN BİLİNCİ AÇIK

Yapılan açıklamada, 43 yaşındaki Egemen Korkmaz'ın bilincinin açık olduğu ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

TFF'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ümit Milli Takımı Teknik Direktörü Egemen Korkmaz'ın Hırvatistan ile oynanan maçta ayağının kayması sonucu başını yere vurarak bilinç kaybı yaşadığını açıkladı.

TFF resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Ümit Milli Takımımızın Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, bugün Osijek şehrindeki Opus Arena'da Hırvatistan ile oynanan 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçının 35. dakikasında ayağının kayması sonucu başını yere vurarak bilinç kaybı yaşamıştır. Başında düşmeye bağlı şişlik oluşan Korkmaz'a ilk müdahale saha kenarında sağlık heyetimiz tarafından yapılmıştır. Bilinci açık olan ve tetkikler için kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırılan hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz" denildi.