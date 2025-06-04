Egemen Korkmaz: 'Buraya problem çözmeye geldik'

Egemen Korkmaz: 'Buraya problem çözmeye geldik'
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Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, genç futbolcuların aldığı sürelerin temel problem olduğunu belirterek, 2027 Avrupa Şampiyonası hedefi doğrultusunda çalışacaklarını açıkladı.

- Egemen Korkmaz : "Buraya problem çözmeye geldik"

İSTANBUL - Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, temel problemin genç futbolcuların aldığı süreler olduğunu belirterek, "Bunlarla ilgili problemlerimiz var. Buraya da problem çözmeye geldik" dedi.

Ümit Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Egemen Korkmaz, Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yeni görevinde iyi karşılandığını söyleyen Korkmaz, "Milli takımın hemen hemen her kategorilerinde yer aldım. Burada olmak benim için büyük bir mutluluk. Abdullah Avcı'ya da teşekkür etmek istiyorum. Benim teknik direktörlük kariyerimde kendisinin büyük bir desteği var. Son çalıştığım dönemde de bana büyük sorumluluk verdi. Süreç çok hızlı ilerledi. Bazı değerlendirmeler yaptık. Oyuncularla ilgili kararlar aldık. Temel problem, oyuncuların aldığı süreler. Bunlarla ilgili problemlerimiz var. Buraya da problem çözmeye geldik. Dün savunma antrenmanı yaptık. Bugün hücum üzerinden geçeceğiz. Duran topların da üstünden geçeceğiz. Bu süreçte skorlardan bağımsız, birbirimizi tanıyacağız. Burada iyi bir jenerasyon var ama oyuncuların aldığı süreler bizi biraz olumsuz etkiliyor. Adım adım ilerlemekten yanayız. Süreci hep beraber takip edeceğiz. Yanılmıyorsam en son 2000 yılında şampiyonaya katıldık. O zaman Nihat Kahveci ve Ahmet Dursun'un dönemiydi. Bizim asıl amacımız A Milli Futbol Takımı'na oyuncu kazandırmak. 2027 yılında Avrupa Şampiyonası oynanacak. Biz, orada olmak istiyoruz. Bazı şeyleri aşmak için süreye ihtiyacımız var. Yapabilecek bir kadroya da sahibiz" diye konuştu.

Hedef doğrultusunda ilerlemeyi tercih ettiğini belirten Egemen Korkmaz, "Burada bir hedef var. O da 2027 Avrupa Şampiyonası. Önceki hocalarıma saygı duyuyorum. Hepsini tanıyorum ve seviyorum. Benim için 2 senelik bir süreç var önümde. Ben çalışmayı seviyorum. Sonuna kadar da çalışacağım" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN ORT - Spor
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