Haberler

Ege Yıldızları Kadın Hokey Takımı, Türkiye Üçüncüsü Oldu

Ege Yıldızları Kadın Hokey Takımı, Türkiye Üçüncüsü Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Ege Yıldızları Kadın Hokey Takımı, Konya'da düzenlenen U16 Türkiye 1. Ligi'nde gösterdiği performansla Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir başarı elde etti. Takım, ligde 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile önemli bir başarıya imza attı.

Muğla Ege Yıldızları Kadın Hokey Takımı, Konya'da düzenlenen U16 Türkiye 1. Ligi'nde büyük bir başarıya imza atarak Türkiye üçüncüsü oldu.

Hokey sporunun U16 yaş grubundaki en üst düzey organizasyonunda mücadele eden Muğla temsilcisi, aldığı sonuçlarla tüm dikkatleri üzerine çekti ve şehre madalya ile döndü. Ligin ilk devresinde toplam 6 maça çıkan Ege Yıldızları Spor Kulübü, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet alarak önemli bir performans sergiledi. Bu sonuçlarla ligin ilk yarısını Türkiye üçüncüsü olarak tamamlayan genç sporcular, gelecek için umut verdi.

Organizasyonun ardından bir açıklama yapan Ege Yıldızları Spor Kulübü Basın Sözcüsü Ramazan Sarıyar, takımın elde ettiği başarının önemine değindi. Takımın yaş ortalamasının sadece 13 olduğunu belirten Sarıyar, "Bu yıl lige kalma hedefiyle çıktığımız yolda, küçük kız takımımız beklentilerin çok ötesine geçerek büyük bir sürpriz yaptı ve ligin ilk devresini Türkiye 3.'sü olarak tamamladı. Bu jenerasyondan çok umutluyuz" dedi.

Sarıyar, elde edilen bu tarihi başarı sonrasında tüm Muğlalı firmalara, kurumlara ve yerel yönetimlere çağrıda bulunarak, "Takımımızın daha büyük başarılara imza atabilmesi için maddi ve manevi destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama
Can Holding'e 2. dalga operasyon! Kenan Tekdağ dahil 26 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da yeni operasyon! Patronlar ve eski rektör gözaltında
Soruşturma KKTC'ye uzandı: İşte Rojin Kabaiş'in flörtünün ilk ifadesi

Soruşturma KKTC'ye uzandı: İşte Rojin'in flörtünün ilk ifadesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kenya'da Eski Başbakan Raila Odinga'nın cenaze töreninde katliam! Can kayıpları var

Eski başbakanın cenaze töreninde katliam! Çok sayıda ölü var
Saygısız müşteriye kadın çalışanın cevabı bomba

Saygısız müşteriye kadın çalışanın cevabı bomba
Zehra Güneş'in kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğrafla olay yarattı

Kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğraf olay yarattı
Arda Güler'e servet değerinde hediye elektrikli araba

Arda'nın yeni oyuncağı! Hediye edilen arabanın değeri dudak uçuklattı
Kenya'da Eski Başbakan Raila Odinga'nın cenaze töreninde katliam! Can kayıpları var

Eski başbakanın cenaze töreninde katliam! Çok sayıda ölü var
Herkesin doğmak istediği köy! Takımları Şampiyon Ligi'nde oynayacak

Herkesin doğmak istediği köy! Takımları Şampiyon Ligi'nde oynayacak
Genç hemşire ne kadar maaş aldığını paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu

Aldığı maaşı paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu
Fener'den giden gidene! Sadettin Saran 4 isme daha 'Güle güle' dedi

4 isme daha "Güle güle" dedi
İsrail'den Lübnan'da 5 şehre hava saldırısı

İsrail bu sefer o ülkeyi vurdu! Gelen görüntüler korkunç
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
Kokarca böceği tespit edilen 95 tır İstanbul'a sokulmuyor

Kokarca böceği tespit edilen 95 tır İstanbul'a sokulmuyor
Dün anne olan İrem Helvacıoğlu kızına verdiği ismi açıkladı

Ünlü oyuncu anne oldu! Kızına verdiği isim çok konuşulacak
İnfaz sayısı korkunç boyutta! BM'ye 'Bu ülkeyi durdurun' çağrısı

İnfaz sayısı korkunç boyutta! BM'ye "Bu ülkeyi durdurun" çağrısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.