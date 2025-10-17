Ege Yıldızları Kadın Hokey Takımı, Türkiye Üçüncüsü Oldu

Muğla Ege Yıldızları Kadın Hokey Takımı, Konya'da düzenlenen U16 Türkiye 1. Ligi'nde büyük bir başarıya imza atarak Türkiye üçüncüsü oldu.

Hokey sporunun U16 yaş grubundaki en üst düzey organizasyonunda mücadele eden Muğla temsilcisi, aldığı sonuçlarla tüm dikkatleri üzerine çekti ve şehre madalya ile döndü. Ligin ilk devresinde toplam 6 maça çıkan Ege Yıldızları Spor Kulübü, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet alarak önemli bir performans sergiledi. Bu sonuçlarla ligin ilk yarısını Türkiye üçüncüsü olarak tamamlayan genç sporcular, gelecek için umut verdi.

Organizasyonun ardından bir açıklama yapan Ege Yıldızları Spor Kulübü Basın Sözcüsü Ramazan Sarıyar, takımın elde ettiği başarının önemine değindi. Takımın yaş ortalamasının sadece 13 olduğunu belirten Sarıyar, "Bu yıl lige kalma hedefiyle çıktığımız yolda, küçük kız takımımız beklentilerin çok ötesine geçerek büyük bir sürpriz yaptı ve ligin ilk devresini Türkiye 3.'sü olarak tamamladı. Bu jenerasyondan çok umutluyuz" dedi.

Sarıyar, elde edilen bu tarihi başarı sonrasında tüm Muğlalı firmalara, kurumlara ve yerel yönetimlere çağrıda bulunarak, "Takımımızın daha büyük başarılara imza atabilmesi için maddi ve manevi destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA