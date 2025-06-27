Ege Yıldızları Kadın Hokey Takımı, Türkiye Üçüncüsü Oldu

Muğla'nın kadın hokeydeki gururu Ege Yıldızları Spor Kulübü, 22-26 Haziran 2025 tarihleri arasında Osmaniye'de düzenlenen U16 Kadınlar Türkiye 1. Ligi karşılaşmalarında büyük bir başarıya imza atarak Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye genelinden en başarılı genç takımların yer aldığı organizasyonda 6 maça çıkan Muğla temsilcisi, 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak averaj farkıyla Türkiye ikinciliğini kıl payı kaçırdı ve Türkiye üçüncülüğü derecesiyle Muğla'ya döndü.

13 yaş ortalamasıyla büyük başarı

Organizasyon hakkında açıklamalarda bulunan Ege Yıldızları Spor Kulübü Basın Sözcüsü Ramazan Sarıyar, genç takımın gösterdiği performansa dikkat çekti. Sarıyar açıklamasında "Bu yıl ligde kalma hedefiyle çıktığımız yolda, 13 yaş ortalamasına sahip olan küçük kız takımımız büyük bir sürprize imza atarak Türkiye üçüncüsü oldu. Takımımızın ortaya koyduğu mücadele ve azim, geleceğe dair umutlarımızı kat kat artırmıştır. Bu jenerasyondan çok umutluyuz." dedi.

"Tüm kurum ve firmalardan destek bekliyoruz"

Sarıyar, açıklamasının devamında hem maddi hem manevi desteğe ihtiyaç duyduklarını kaydederek "Bu büyük başarıda emeği geçen tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve kulüp yöneticilerimizi tebrik ediyoruz. Ancak bu başarıların sürdürülebilir olması için firmalarımızdan, yerel yönetimlerden ve kamu kurumlarından daha fazla destek bekliyoruz "dedi. - MUĞLA