Ege Yıldızları Kadın Hokey Takımı, Türkiye Üçüncüsü Oldu

Ege Yıldızları Kadın Hokey Takımı, Türkiye Üçüncüsü Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Ege Yıldızları Spor Kulübü, U16 Kadınlar Türkiye 1. Ligi'nde büyük bir başarıya imza atarak Türkiye üçüncüsü oldu. Küçük yaş ortalamasıyla dikkat çeken takım, 6 maçta 4 galibiyet elde etti.

Muğla'nın kadın hokeydeki gururu Ege Yıldızları Spor Kulübü, 22-26 Haziran 2025 tarihleri arasında Osmaniye'de düzenlenen U16 Kadınlar Türkiye 1. Ligi karşılaşmalarında büyük bir başarıya imza atarak Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye genelinden en başarılı genç takımların yer aldığı organizasyonda 6 maça çıkan Muğla temsilcisi, 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak averaj farkıyla Türkiye ikinciliğini kıl payı kaçırdı ve Türkiye üçüncülüğü derecesiyle Muğla'ya döndü.

13 yaş ortalamasıyla büyük başarı

Organizasyon hakkında açıklamalarda bulunan Ege Yıldızları Spor Kulübü Basın Sözcüsü Ramazan Sarıyar, genç takımın gösterdiği performansa dikkat çekti. Sarıyar açıklamasında "Bu yıl ligde kalma hedefiyle çıktığımız yolda, 13 yaş ortalamasına sahip olan küçük kız takımımız büyük bir sürprize imza atarak Türkiye üçüncüsü oldu. Takımımızın ortaya koyduğu mücadele ve azim, geleceğe dair umutlarımızı kat kat artırmıştır. Bu jenerasyondan çok umutluyuz." dedi.

"Tüm kurum ve firmalardan destek bekliyoruz"

Sarıyar, açıklamasının devamında hem maddi hem manevi desteğe ihtiyaç duyduklarını kaydederek "Bu büyük başarıda emeği geçen tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve kulüp yöneticilerimizi tebrik ediyoruz. Ancak bu başarıların sürdürülebilir olması için firmalarımızdan, yerel yönetimlerden ve kamu kurumlarından daha fazla destek bekliyoruz "dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İsrail, Lübnan'ın güneyinde 20 hedefi vurdu

İsrail durmuyor! Yine komşusunu vurdu, şiddetli patlamalar yaşanıyor
Bursa'da orman yangını! Alevler evlere sıçradı

Alevler evlere ulaştı, vatandaşlar bölgeden koşarak kaçıyor
Bakanlıktan emlakta fahiş fiyata 4,2 milyon lira ceza

Bakanlık listeyi yayımladı! Uyanık geçinen ev sahiplerine ceza yağdı
Beckham yıllar önce yaşadığı sakatlık yüzünden ameliyat oldu

Beckham hastaneye kaldırıldı! Eşinden ilk fotoğraf geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yatırımcı şaşkın! Altında çok sert düşüş

Altında çok sert düşüş
İndirim sevinci kısa sürdü! Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor

İndirim sevinci kısa sürdü! Akaryakıt fiyatları yine değişiyor
Katz: İsrail, tehdit altında hissederse İran'a tekrar saldıracak

İsrailli bakan resti çekti: Bu olursa İran'a tekrar saldıracağız
Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı
Süper Lig ekibini karıştıran olay! Stadı gezip ülkesine döndü

Süper Lig ekibini karıştıran olay! Stadı gezip ülkesine döndü
tv100 Ana Haber sunucusu Kübra Par: Murat Kurum'u bu başarısı için kutlamak gerek

"Murat Kurum'u bu başarısı için kutlamak gerek"
Yüksel Yıldırım 115 yıllık kulübün logosunu değiştirdi

115 yıllık kulübün logosunu değiştirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.