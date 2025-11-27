Haberler

Ege Yıldızları Kadın Hokey Takımı Tiflis Kupası İçin Hazırlanıyor
Güncelleme:
Muğla'nın gururu Ege Yıldızları kadın hokey takımı, Gürcistan'ın Tiflis şehrinde düzenlenecek olan uluslararası turnuva öncesinde hazırlıklarını günde çift antrenmanla sürdürüyor. Kulüp As Başkanı Ayhan Hasdemir, Tiflis Kupası'ndan şampiyonlukla dönmek istediklerini belirtti.

Muğla'yı uluslararası arenada temsil edecek olan Ege Yıldızları Spor Kulübü Kadın Hokey Takımı, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenecek olan "Tiflis Kupası" turnuvası için hazırlıklarını hızlandırdı. Takım, Menteşe Spor Salonu'nda günde çift antrenman yaparak turnuvaya en iyi şekilde hazırlanıyor.

Organizasyon ile ilgili açıklamalarda bulunan Ege Yıldızları Spor Kulübü As Başkanı Ayhan Hasdemir, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu dile getirdi.

Hasdemir, şunları söyledi "Gürcistan Tiflis'te yapılacak olan Tiflis Kupası'ndan şampiyon olarak Muğla'ya dönmek istiyoruz. Saburhane mevki, Müştakbey Mahallesi ve Orhaniye Mahallesi'nde yaşayan Muğla'mızın kızları ile Gürcistan Tiflis'e gideceğiz. Bize destek veren tüm destekçilerimize şimdiden teşekkür ederiz "dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
