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Ege Üniversitesi Voleybol Takımı Finale Yükseldi

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Kamu Spor Oyunları 2024 turnuvasında Ege Üniversitesi Voleybol Takımı, yarı finalde Vergi Denetim Kurumu'nu 3-1 yenerek finale yükseldi. Finalde geçen yılın şampiyonu TCDD ile karşılaşacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "Kamu Spor Oyunları 2024" turnuvasında mücadele eden Ege Üniversitesi Voleybol Takımı finale yükseldi.

Kamu Spor Oyunları 2024 finalistleri belli oldu. Yarı final maçında Vergi Denetim Kurumunu 3-1'lik skorla geçen Ege Üniversitesi Voleybol Takımı finale yükseldi. Final Maçında geçen senenin şampiyonu olan güçlü rakibi TCDD Voleybol Takımı ile karşılaşacak olan Ege Üniversitesi Voleybol Takımı şimdiden bölge finallerine gitmeye hak kazandı. Final maçı 16 Eylül 2024 tarihinde saat13.00'te Halkapınar Kapalı Spor Salonunda oynanacak. Kamu Spor Oyunları Türkiye'de 81 ilde gerçekleştiriliyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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