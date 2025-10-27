Ege Üniversitesi Mezunu Adem Asil, Dünya Şampiyonasında Gümüş Madalya Kazandı

Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda mücadele eden Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu Adem Asil, erkekler bireysel halka aletinde gümüş madalya kazandı.

Başarılı sporcuyu performansından dolayı kutlayan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Ege Üniversitesi sporcuları bayrağımızı uluslararası arenada dalgalandırmaya devam ediyorlar. Üniversitemiz spor ekosisteminde yetişen Spor Bilimleri Fakültemiz mezunu milli gururumuz Adem Asil, Endonezya'da düzenlenen 'Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu. Milli sporcumuzu üstün performansı ve azmi dolayısıyla yürekten kutluyorum. Ülkemize ve üniversitemize yaşattığı bu özel anlar için kendisine teşekkür ediyorum" dedi. - İZMİR