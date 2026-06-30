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Egeli sporcu Adnan Efe Uçar, Türkiye ikincisi oldu

Egeli sporcu Adnan Efe Uçar, Türkiye ikincisi oldu
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Mersin'deki Türkiye Şampiyonası'nda 10 Metre Havalı Tabanca'da gümüş madalya kazanan Ege Üniversitesi öğrencisi Adnan Efe Uçar, Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Mersin'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 10 Metre Havalı Tabanca kategorisinde gümüş madalya kazanan Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Adnan Efe Uçar, başarısını Dünya Şampiyonası biletini alarak taçlandırdı.

Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Adnan Efe Uçar, Mersin'de gerçekleştirilen Üniversitelerarası Atıcılık Türkiye Şampiyonasında büyük bir başarıya imza attı. Yusuf Dikeç Şevval İlayda Tarhan Atıcılık Poligonunda düzenlenen organizasyonda, '10 Metre Havalı Tabanca' kategorisinde mücadele eden Uçar, sergilediği üstün performansla Türkiye ikincisi olarak kürsüye çıkma başarısı gösterdi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı, atıcılık branşında gösterdiği performanstan dolayı Adnan Efe Uçar'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

"Ülkemi temsil etmek benim için inanılmaz bir gurur"

Antrenman sürecinden ve hedeflerinden bahseden Adnan Efe Uçar, "Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği bölümünde ikinci sınıf öğrencisiyim. Yaklaşık 10 yıldır atıcılıkla ilgileniyorum; bugüne kadar ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceler alıp Türkiye rekorlarına imza attım. Geçen yıl Üniversitelerarası Türkiye şampiyonu oldum, son bir yıldır da Hırvatistan'da yaşıyor ve çalışıyorum. Orada yarıştığım sezonu MVP olarak tamamladım. Kürsüye çıkmak, okulumu ve ülkemi temsil etmek benim için inanılmaz gurur verici bir duygu. Kariyerimdeki en büyük hedefim ise 2028 Olimpiyatları'nda ülkemi en iyi şekilde temsil edip gururlandırmak. Bu süreçte üzerimde çok büyük emeği olan antrenörüm, aynı zamanda babam Metin Uçar'a ve Hırvatistan'da büyük bir ivme yakalamamı sağlayan Mirela Skoko Celic'e de ayrıca çok teşekkür ediyorum" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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