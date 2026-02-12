Haberler

Merkezefendi'yle Manisa Basket ligde Ege derbisinde rakip

Yarın saat 19.00'da Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak maçta Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, 3 galibiyetten sonra Trabzonspor'a kaybeden Glint Manisa Basket ile karşılaşacak. Her iki takım da Play-Off ve düşme hattından uzaklaşma mücadelesi veriyor.

TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile Glint Manisa Basket yarın Ege derbisinde rakip olacak. Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki maç saat 19.00'da başlayacak. Üst üste 3 galibiyetin ardından geçen hafta Trabzonspor'a deplasmanda mağlup olan Denizli temsilcisi Merkezefendi 19 maçta 8 galibiyetle Play-Off hattına yaklaşma mücadelesi veriyor. Bursaspor önünde hayati galibiyet alarak düşme hattından uzaklaşan Manisa Basket'in ise 6 galibiyeti var.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
