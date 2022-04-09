Ege Cup'ta Manisaspor rüzgarı

MANİSA (İHA) - Manisaspor U13 Takımı Ege Cup'ta rakip tanımıyor. Turnuvanın ilk maçında Manisa Yıldızspor'u 5-1'lik skorla geçen siyah-beyazlılar, Aydın Yıldızspor deplasmanından da 6-3'lük galibiyetle ayrıldı.

Manisaspor U13 takımı Aydın Yıldızspor'u deplasmanda 6-3 gibi bir skorla yenerek Ege Cup'ta ikide iki yaptı. Manisaspor'un gollerini Ada Kayra (2), Mustafa Duru (2), Ramazan ve Muhammet kaydetti. Ege ekibi iki maçta rakip filelere 11 gol atarken, kalesinde ise 4 gol gördü. Grubundaki ilk maçı kazanan Manisasporlu oyuncular maçın sonunda büyük sevinç yaşadı. Manisaspor 3. hafta maçında sahasında İzmir ekibi Üçyol Gençlik ile karşılaşırken, Aydın Yıldızspor ise Manisa Yıldızspor ile mücadele edecek.

Manisaspor U13 Takım Antrenörü Soner Seçilmiş, Aydın deplasmanında mücadele eden tüm takım oyuncularını kutladığını belirterek, "Bu tür turnuvalarda önceliğimiz çocuklarımızın 11-11 oynamaya alışmasını sağlamak. Bu yaş grubu artık maçlarını küçük yaş grupları gibi 8-8 oynamıyor. Bizlerde ne kadar çok maç yaparsak gelişim açısından bir o kadar iyi olacağımıza inanıyoruz. İki maçta da sergilenen oyun tatmin edici. Her geçen gün daha fazla gelişim göstereceğiz. Oyuncularımı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum" dedi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Spor