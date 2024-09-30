Ege Bölgesi'nde Heyecan Dolu İlk Otokros Yarışı Gerçekleşti

Ege Bölgesi'nde yılın ilk otokros yarışı 29 Eylül Pazar günü Aydın Otomobil Sporları Spor Kulübü tarafından Aydın'ın Yenipazar ilçesinde yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün Yenipazar Motorsporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışa toplam 21 sporcu katıldı. Toprak ve asfalt zeminli parkurda yapılan yarış 5 ayrı kategoride, 2 ayak üzerinden yapıldı. Aydınlıların büyük ilgi gösterdiği Yenipazar Otokros yarışında seyirciler heyecan ve adrenaline doydu.

Pilotların sert sürüşü nedeniyle protokol üyeleri başta olmak üzere izleyicilerin de toz duman altında kaldığı yarışları davetliler ve binlerce vatandaş izledi. Dereceye girenler kupalarını aldı. 8 yarışmacının mücadele ettiği Kategori 1'de Faruk Sayın günün ilk bölümünde 5.36,35 ile birinci sırada yer aldı. Günün ikinci yarışını da ilk sırada tamamlayan Faruk Sayın toplam 40 puanla birincilik kupasını kazandı. Serdar Sarıduman istikrarlı bir tempo ile rakibi Onur Sınırdere'yi averajla geçerek ikinci oldu. Manisalı yarışmacı Onur Sınırdere ilk bölümü ikinci sırada tamamladı. İkinci bölümde üçüncülüğe gerileyen Sınırdere toplam 32 puan ile podyumun üçüncü basamağında yer aldı.

Kategori 2'de Demir Sancaklı 5.18,22 ile ilk bölümü birinci sırada 20 puanla tamamladı. İkinci bölümde temposunu koruyan 17 yaşındaki genç pilot yarış kariyerinin ikinci yarışında toplam 40 puan ile birincilik kupasını kazandı. Yarış parkurlarında 52'inci yılını geride bırakan Mithat Diker otomobilinde oluşan mekanik arızaya rağmen deneyimiyle 2'ncilik kupasının sahibi oldu. 17 yaşındaki diğer genç pilot Kaan Yudulmaz ilk yarışında 3'üncü olarak podyumda yer aldı.

Kategori 3'de parkura çıkan Hakan Akman iki bölümü de ilk sırada tamamlayarak toplan 40 puan ile birincilik kupasının sahibi oldu. Efe Turan her iki yarışı da aynı sırada tamamlayarak ikinci olurken Dilara Astepe üçüncü oldu.

Kategori 4 de yarışan Levent Şapçılar ile Alper Akgün arasında yaşanması beklenen mücadelede Levent Şapçıların otomobilinde soğutma sisteminde oluşan arıza nedeniyle bir sonraki yarışa kaldı. Alper Akgün 4.46,17 ile tüm katılımcılar arasında en iyi zamanı yaparak birinci oldu.

İki yarışmacının start aldığı Kategori 5'de otomobil sporlarına ilk kez bu yarışla adım atan Yenipazar'dan Malik Ercan birinci olurken Bahadır Sevinç ikinci oldu. 2023 yılında 3 etap halinde düzenlenen ve 54 kadının katıldığı TOSFED Yıldızını Arıyor yarışmasının üçüncüsü Hilal Olgun bu yarışta Kadınlar kategorisi birincisi olarak podyuma çıktı. Hasan Aktaş averajla ikinci sırada yer alırken üçüncü sırada Candan Erim yer aldı. AYOSK tarafından düzenlenen Ege Kupası'nın 2'inci ve 3'üncü Otokros yarışları yine Yenipazar parkurunda 26-27 Ekim tarihlerinde yapılacak. - AYDIN