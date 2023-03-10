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Efsaneye yakışmayan hareketler! Arap taraftarların tezahüratına Ronaldo'dan olay cevap

Spor Haberleri

Ronaldo, Al İttihad'a mağlup oldukları maçta deliye döndü. Tribünlerin Messi tezahüratıyla çıldıran Ronaldo, el hareketi çekti. Öfkesini kontrol edemeyen Portekizli futbolcu şişeleri tekmeledi.

Al Nassr forması giyen Ronaldo, ezeli rakipleri Al İttihad'a deplasmanda mağlup oldukları maçtan sonra adeta deliye döndü. Maç içerisinde Messi tezahüratları yapan taraftarlara "Çok konuşuyorsunuz" anlamına gelen el hareketi yapan Ronaldo, kendini tutamayıp su şişelerini tekmeledi.

1-0 kaybedilen maçta etkisiz kalan 38 yaşındaki Cristiano Ronaldo, üst üste ikinci maçı boş geçti. Portekiz yıldız sergilediği tavırlarla eleştirileri üzerine çekti.

Efsane ne hallere düştü! Arap taraftarların tezahüratlarından sonra Ronaldo'dan olay hareketler

Mücadelenin bitimiyle adeta deliye dönen Ronaldo'yu futbolcular sakinleştirmeye çalışsa da faydası olmadı. Portekizli futbolcunun öfkesi Ronaldo'nun görüntüleri dünya basınında manşetleri süsledi.

Efsane ne hallere düştü! Arap taraftarların tezahüratlarından sonra Ronaldo'dan olay hareketler

Al İttihad, Romarinho'nun 80. dakikadaki golüyle 1-0 galip gelerek ligin bitimine 10 hafta kala liderlik koltuğunu Al Nassr'dan aldı. Al Nassr'ın 46, Al İttihad'ın 47 puanı bulunuyor.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan Spor Haberler

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