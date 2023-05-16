Efsane kulüp Kocaelispor, TFF 1. Lig'e yükseldi! Bir zafer de Çorum FK yaşadı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kocaelispor, 37. hafta maçında Kastamonuspor'u 2-1 mağlup etti ve bitime 1 hafta kala Spor Toto 1. Lig'e çıkmayı garantiledi. Beyaz Grup'ta yer alan Çorum FK ise Isparta 32 Spor'u 2-1 yendi ve Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.

TFF 2. Lig'de yer alan Kocaelispor ve Çorum FK, şampiyon olarak 1. Lig'e yükselen ilk iki takım oldu.

KOCAELİ'DE BÜYÜK COŞKU

Kocaelispor, taraftarı önünde Kastamonuspor ile karşılaştı. Ev sahibi ekip maçı 2-1 kazandı ve şampiyonluğunu ilan etti. Galibiyet gollerini 6. dakikada Samed Ali Kaya ve 89. dakikada Mehmet Yılmaz kaydetti. Kastamonuspor'un tek golü Yasin Başaytaç'tan geldi.

ÇORUM'DAN DEV ADIM

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Çorum FK, sahasında Isparta FK'yi 2-1'lik skorla mağlup etti. Galibiyet gollerini 10. dakikada Berkay Değirmenci ve 30. dakikada Hurşit Taşçı kaydetti. Isparta'nın golü ise 71. dakikada Koray Yağcı'dan geldi. Çorum FK bu sonuçla bir üst lige yükseldiğini ilan etti.