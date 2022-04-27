Efsane kaleci Buffon'u emekli edecek skandal hata! Kariyerine kara bir leke sürüldü

Juventus'tan ayrılarak futbola başladığı kulüp olan Parma'ya dönen deneyimli kaleci Gianluigi Buffon, takımının Perugia'yla oynadığı mücadelede akıllara durgunluk veren bir hataya imza attı.

EMEKLİ OLMASI İSTENİYOR

Takım arkadaşı Jayden Oosterwolde'nin geri pasında topu ıskalayan Buffon, Perugia forveti Marco Olivieri'nin araya girmesiyle topu ağlarında gördü. 44 yaşındaki kalecinin bu hatası sosyal medyada gündeme otururken, Parma taraftarları başta olmak üzere futbolseverler Buffon'un artık emekli olması gerektiğini belirten yorumlarda bulundu.