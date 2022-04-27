Efsane kaleci Buffon'u emekli edecek skandal hata! Kariyerine kara bir leke sürüldü
Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Serie B'de Parma forması giyen efsane kaleci Gianluigi Buffon, 27 yıllık kariyerine hiç yakışmayan bir golle gündeme oturdu. Perugia'yla oynanan mücadelede takım arkadaşı Jayden Oosterwolde'nin geri pasında Buffon, pas vermek isterken topu ıskaladı. Deneyimli kalecinin bu hatası sonrası pozisyonu takip eden Perugia forveti Marco Olivieri topu ağlara gönderdi. Skandal hata sonrası sosyal medyada gündeme oturan 44 yaşındaki Buffon için artık emekli olması gerektiğini belirten yorumlar yapıldı.
Juventus'tan ayrılarak futbola başladığı kulüp olan Parma'ya dönen deneyimli kaleci Gianluigi Buffon, takımının Perugia'yla oynadığı mücadelede akıllara durgunluk veren bir hataya imza attı.
EMEKLİ OLMASI İSTENİYOR
Takım arkadaşı Jayden Oosterwolde'nin geri pasında topu ıskalayan Buffon, Perugia forveti Marco Olivieri'nin araya girmesiyle topu ağlarında gördü. 44 yaşındaki kalecinin bu hatası sosyal medyada gündeme otururken, Parma taraftarları başta olmak üzere futbolseverler Buffon'un artık emekli olması gerektiğini belirten yorumlarda bulundu.