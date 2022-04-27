Efsane kaleci Buffon'u emekli edecek skandal hata! Kariyerine kara bir leke sürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Efsane kaleci Buffon'u emekli edecek skandal hata! Kariyerine kara bir leke sürüldü

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
 - Güncelleme:
Efsane kaleci Buffon'u emekli edecek skandal hata! Kariyerine kara bir leke sürüldü

Serie B'de Parma forması giyen efsane kaleci Gianluigi Buffon, 27 yıllık kariyerine hiç yakışmayan bir golle gündeme oturdu. Perugia'yla oynanan mücadelede takım arkadaşı Jayden Oosterwolde'nin geri pasında Buffon, pas vermek isterken topu ıskaladı. Deneyimli kalecinin bu hatası sonrası pozisyonu takip eden Perugia forveti Marco Olivieri topu ağlara gönderdi. Skandal hata sonrası sosyal medyada gündeme oturan 44 yaşındaki Buffon için artık emekli olması gerektiğini belirten yorumlar yapıldı.

Juventus'tan ayrılarak futbola başladığı kulüp olan Parma'ya dönen deneyimli kaleci Gianluigi Buffon, takımının Perugia'yla oynadığı mücadelede akıllara durgunluk veren bir hataya imza attı.

EMEKLİ OLMASI İSTENİYOR

Takım arkadaşı Jayden Oosterwolde'nin geri pasında topu ıskalayan Buffon, Perugia forveti Marco Olivieri'nin araya girmesiyle topu ağlarında gördü. 44 yaşındaki kalecinin bu hatası sosyal medyada gündeme otururken, Parma taraftarları başta olmak üzere futbolseverler Buffon'un artık emekli olması gerektiğini belirten yorumlarda bulundu.

Efsane kaleci Buffon'u emekli edecek skandal hata! 27 yıllık kariyerine kara bir leke sürüldü

Efsane kaleci Buffon'u emekli edecek skandal hata! 27 yıllık kariyerine kara bir leke sürüldü

Efsane kaleci Buffon'u emekli edecek skandal hata! 27 yıllık kariyerine kara bir leke sürüldü

Efsane kaleci Buffon'u emekli edecek skandal hata! 27 yıllık kariyerine kara bir leke sürüldü

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Buffon, Parma, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title