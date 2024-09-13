Efsane hocanın bir telefonu yetti! Yusuf Yazıcı Süper Lig devine hayırlı olsun
Bonservisi elinde olan ve henüz bir takımla anlaşamayan Yusuf Yazıcı için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Avrupa'da transfer dönemi sona ererken, Türkiye'de 13 Eylül'de sona erecek transfer döneminin son saatlerinde Yusuf Yazıcı'nın Süper Lig'e dönebileceği konuşuluyor. Şenol Güneş'in, Yusuf ile dün bir görüşme yaptığı ve son dakika bir sürpiz yaşanabileceği ifade ediliyor.
Son dönemlerde adı Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılan Yusuf Yazıcı'nın, kalan kısa süre içinde Süper Lig'den herhangi bir takım ile anlaşıp anlaşmayacağı merak konusu oldu. Türkiye'de de 13 Eylül Cuma günü, yani bugün 23.59'da yaz transfer dönemi noktalanacak.
BONSERVİSİ ELİNDE
Bonservisi elinde olan Yusuf Yazıcı, Avrupa'da birçok ligde transfer döneminin kapanmasına karşın herhangi bir takım ile sözleşme imzalamış değil.
ŞENOL GÜNEŞ DEVREDE
Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor'un başına geçen efsane antrenör Şenol Güneş'in Yazıcı ile dün bir görüşme yaptığı ve son dakika bir sürpiz yaşanabileceği ifade ediliyor.