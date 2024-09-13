Efsane hocanın bir telefonu yetti! Yusuf Yazıcı Süper Lig devine hayırlı olsun

Son dönemlerde adı Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılan Yusuf Yazıcı'nın, kalan kısa süre içinde Süper Lig'den herhangi bir takım ile anlaşıp anlaşmayacağı merak konusu oldu. Türkiye'de de 13 Eylül Cuma günü, yani bugün 23.59'da yaz transfer dönemi noktalanacak.

BONSERVİSİ ELİNDE

Bonservisi elinde olan Yusuf Yazıcı, Avrupa'da birçok ligde transfer döneminin kapanmasına karşın herhangi bir takım ile sözleşme imzalamış değil.

ŞENOL GÜNEŞ DEVREDE

Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor'un başına geçen efsane antrenör Şenol Güneş'in Yazıcı ile dün bir görüşme yaptığı ve son dakika bir sürpiz yaşanabileceği ifade ediliyor.