Efsane boksör Mike Tyson İstanbul'da

Efsane boksör Mike Tyson İstanbul'da
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Efsane boksör Mike Tyson İstanbul'da
Haber Videosu

Dünya ağır sıklet boksunun efsane isimlerinden Mike Tyson, İstanbul'a geldi. Havalimanında hayranları tarafından karşılanan Tyson, konaklayacağı otele geçti ve özel etkinliklere katılması bekleniyor. Ziyaretin detaylarına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı ancak Tyson'ın programının ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.

Tüm zamanların en büyük ağır siklet boksörlerinden biri olarak kabul edilen Mike Tyson İstanbul'a geldi. Spor ve eğlence dünyasının unutulmaz figürü olan Tyson'ın Türkiye'ye gelişi büyük ilgi uyandırdı.

PROGRAMI NETLEŞMEDİ

Tyson'ın İstanbul ziyareti kapsamında özel etkinliklere katılması ve bazı projelerde yer alması bekleniyor. Havalimanında hayranları tarafından ilgiyle karşılanan ünlü boksör, basın mensuplarına kısa bir selam verdikten sonra konaklayacağı otele geçti.

Ziyaretin detaylarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, Tyson'ın programının ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan: Küresel şok olmazsa enflasyon düşecek

Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan: Küresel şok olmazsa enflasyon düşecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD Başkanı Trump, karşılıklı tarifelerin yürürlüğe girdiğini duyurdu

Tüm dünyayı etkileyecek hamleyi yaptı! Milyarlarca dolar ABD'ye akacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.