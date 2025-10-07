Haberler

eFootball Mobil eMilli Takımı FIFAe Dünya Kupası Elemelerine Hazırlanıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

eMilli Takım, FIFAe World Cup Elemeleri için Riva'da kamp yapıyor. 13 Ekim'e kadar sürecek çalışmalarda, Litvanya, Ukrayna ve diğer ülkelerle mücadele edecekler.

FIFAe World Cup Elemelerine hazırlanan eFootball Mobil eMilli Takımı kampı Riva'da başladı. eMilliler, çalışmalarını 13 Ekim Pazartesi gününe kadar TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürecek.

eMilli Takımlar Teknik Direktörü Tolga Atalay ve Teknik Direktör Yardımcısı Kerem Korkmaz gözetiminde yapılan kampta eMilli Takım oyuncusu Mehmet Semih Varlı yer alıyor.

FIFAe World Cup Elemelerinde A Grubu'nda yer alan eFootball Mobil eMilli Takımı, finallere katılabilmek için Litvanya, Ukrayna, İsviçre, Norveç, Lüksemburg, Finlandiya ve Yunanistan ile mücadele edecek. 9 ve 10 Ekim tarihlerinde oynanacak müsabakalar, TFF YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Büyük zam dalgası geliyor: Ehliyet, MTV, pasaport, yemek ücreti, trafik cezası...

Büyük zam dalgası geliyor: Ehliyet, MTV, pasaport, yemek ücreti...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır Adliyesi'nde duruşma salonu içerisinde kavga

Görüntü Diyarbakır'dan! Duruşma salonunda ortalık karıştı
Bahçeli, Serdar Öktem suikastıyla ilgili soruyu yanıtsız bıraktı

Bahçeli'nin cevapsız bıraktığı soru! El hareketine dikkat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.