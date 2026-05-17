İzmir'de Efeler Yolu Ultra Trail Yarışları sona erdi

İzmir Valiliği himayesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Efeler Yolu Ultra Trail Yarışları sona erdi.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valilik koordinasyonunda Argeus Travel & Events tarafından Ödemiş Kaymakamlığı, Ödemiş Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonunun katkılarıyla düzenlenen yarışlara, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Endonezya, Kanada, KKTC, İran, Hırvatistan ve İngiltere'den 264 sporcu katıldı.

Sporcular, tarihi köylerden yaylalara, eski göç yollarından dağ geçitlerine uzanan parkurlarda Ege'nin kültürel dokusunu keşfetme deneyimi yaşadı.

İzmir'in doğal güzellikleriyle tarihi mirasını aynı rotada buluşturan Efeler Yolu Ultra Trail'in ilk gününde 50 ve 30 kilometrelik, ikinci günde ise 15 ve 5 kilometrelik yarışlar gerçekleştirildi.

Parkurlarda dereceye girenlere ödülleri, Birgi Mahallesi'nde düzenlenen törenle verildi.

Ödül töreninde konuşan İzmir Vali Yardımcısı Erkan Karahan, güzel bir organizasyon gerçekleştirdiklerini belirterek, yarışmaya katılan sporcuları tebrik etti.

Organizasyonda kategorilerinde ilk üç sırayı alan sporcular şunlar:

Erkekler 50K: Güngör Özege, Cevdet Alyılmaz, Abdülkadir Topkaraoğlu

Kadınlar 50K: Beyza Güzel, Elena Polyakova Kırık, Beliz Erener

Erkekler 30K: Fatih Topçu, Özer Yıldız, Mücahid Temür

Kadınlar 30K: Itır Atadiyen, Serpil Karadağ, Gölge Kapkın

Erkekler 15K: Gökhan Gündoğan, Delil Çelik, Ali Bakar

Kadınlar 15K: Tülin Okyay, Aliye Ayta, Miray Kutlay

Erkekler 5K: İhsan Gündüz, Yarkın Uykaz, İlkim Sezen

Kadınlar 5K: Elif Nur Çınar, Lachin Afshin, Ayşe Şanlı