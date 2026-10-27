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Efeler Ligi'nde Halkbank, deplasmanda Altekma'yı 3-0 mağlup etti

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Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin üçüncü haftasında Halkbank, deplasmanda Altekma'yı 3-0 mağlup etti. Maçın setleri 20-25, 12-25 ve 22-25 sonuçlanırken oynanan karşılaşma 81 dakika sürdü.

Salon: TVF Atatürk Voleybol Spor Kompleksi

Hakemler: Arzu Uzatöz, Serhat Semiz

Altekma: Buculjevic, Young, Abdulvahap Han, Oğuzhan Tarakçı, Ewert, Niyazi Ulaş Dokumacı (Hüseyin Şahin, Baha Akçagöz, Tuna Uzunkol, Mehmet Boğaçhan Zambak, Özgür Karababa, Zonca)

Halkbank : Halit Kurtuluş, Murat Yenipazar, Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Ferreira, Bardarov (Volkan Döne, Ömercan Burak Karahan, Deroo, Berat Batın Mergen, Fuentes)

Setler: 20-25, 12-25, 22-25

Süre: 81 dakika

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin üçüncü haftasında Halkbank, deplasmanda Altekma'yı 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA
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