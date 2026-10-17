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Efeler Ligi'nde Gebze Belediyespor, deplasmanda AKEDAŞ Onikişubat'ı 3-1 yendi

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Efeler Ligi'nde Gebze Belediyespor, deplasmanda AKEDAŞ Onikişubat'ı 3-1 yendi
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Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin ilk haftasında Gebze Belediyespor, deplasmanda AKEDAŞ Onikişubat Belediyespor'u 3-1 yendi. Karşılaşmanın setleri 23-25, 30-28, 16-25 ve 20-25 sonuçlandı.

Salon: Mustafa Muhammet Güvenmez Merkez Spor Kompleksi

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Recep Karakoç

AKEDAŞ Onikişubat Belediyespor: Arda Bostan, Candido, Hakan Polat, Hamacher, Moreira, Atakan Topal (Galvez, Mehmet Hacıoğlu, Necmi Tokatlıoğlu, Ali İhsan Heper, Burak Çevik)

Gebze Belediyespor: Furkan Aydın, Aykut Acar, Gökhan Gökgöz, Sotola, Tervaportti, Marttilla (Semih Çelik, Bahov, Kaan Atmaca)

Setler: 23-25, 30-28, 16-25, 20-25

Süre: 150 dakika

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin ilk hafta mücadelesinde Gebze Belediyespor, deplasmanda AKEDAŞ Onikişubat Belediyespor'u a 3-1 yendi.

Kaynak: AA
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