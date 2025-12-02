Haberler

Efeler Ligi'nde 8'inci hafta sona erdi

EFELER Ligi'nde 8. hafta geride kaldı. Ziraat Bankkart, 8 karşılaşmayı da kazanarak 23 puanla liderliğini sürdürdü. İstanbul Gençlik 20 puanla ikinci, Halkbank ise 17 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Haftanın sonuçları şu şekilde:

Ziraat Bankkart - Galatasaray HDI Sigorta : 3-2 (25-21, 23-25, 25-22, 18-25, 15-11

Rams Global Cizre Bld.- İstanbul Gençlik : 0-3 ( 16-25,17-25, 17-25

Gebze Bld. - Altekma : 3-2 ( 22-25, 23-25, 27-25, 25-21, 15-13 ).

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Bld - Gaziantep Gençlik Spor : 3-0 (25-23, 30-28, 30-28)

Spor Toto - On Hotels Alanya Bld. : 2-3 ( 30-28, 25-23, 22-25, 16-25, 14-16 )

Fenerbahçe Medicana- Halkbank : 0-3 ( 20-25, 24-26, 16-25 )

İBB Spor Kulübü - Bursa BBSK : 1-3 ( 21-25, 23-25, 25-19, 38-40 )

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
