Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Efeler Ligi 3. haftada Altekma, İzmir'de Halkbank'a 3-0 yenildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Efeler Ligi 3. haftada Altekma, İzmir'de Halkbank'a 3-0 yenildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Efeler Ligi 3. hafta karşılaşmasında Altekma, İzmir'de konuk ettiği Halkbank'a 3-0 mağlup oldu. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'ndaki müsabakanın setleri 20-25, 12-25 ve 22-25 sonuçlandı.

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Arzu Uzatöz, Serhan Semiz

ALTEKMA: Buculjevic, Ewert, Ulaş, Young, Oğuzhan, Abdulvahap, Hüseyin, Baha, Tuna, Boğaçhan, Zonca, Özgür

HALKBANK: Kaziyski, Samet, Halit, Bardarov, Murat, Ferreira, Volkan, Berat, Deroo, Burak, Fuentes

SETLER: 20-25, 12-25, 22-25

SÜRE: 81 dakika

Efeler Ligi 3'üncü hafta karşılaşmasında Altekma, İzmir'de konuk ettiği Halkbank'a 3-0 mağlup oldu. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 20-25, 12-25 ve 22-25'lik skorlarla sonuçlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 27 sitede yayınlandı.
Polisi ittiği görülen Mert Hakan Yandaş suskunluğunu bozdu

Polisi itip tartışan Mert Hakan Yandaş'tan sitem dolu paylaşım
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erzurum'da 14 araçlık konvoyla kız istemeye gitti! Çekicideki otomobile patinaj yaptırdılar

Kız istemeye 14 araçlık konvoyla gitti! Sonunda özür diledi
Mekke Anlaşması TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi

Mekke Anlaşması komisyonda kabul edildi
Beşiktaş'tan derbi sonrası yayıncı kuruluşa Vlahovic tepkisi

Derbi sonrası bir tepki de Beşiktaş'tan! Yayıncı kuruluşu hedef aldı
Eskişehir Sivrihisar'da tır yan yattı, 41 yaşındaki sürücünün kolu koptuğu öğrenildi

Yan yatan tırın sürücüsüyle ilgili kan donduran detay
Evli olduğunu öğrendiği eski sevgilisini tornavidayla sırtından yaraladı

Evli olduğunu öğrendiği eski sevgilisinin sırtına tornavida sapladı
Şile'de yine aynı manzara! Evler adeta artık gölün içinde

İstanbul'da yine aynı manzara! İlçedeki evler artık gölün içinde
WhatsApp'ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı! Tek tek evlerinden aldılar

WhatsApp'ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı! Tek tek evlerinden aldılar