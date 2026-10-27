Efeler Ligi 3. haftada Altekma, İzmir'de Halkbank'a 3-0 yenildi

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SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Arzu Uzatöz, Serhan Semiz

ALTEKMA: Buculjevic, Ewert, Ulaş, Young, Oğuzhan, Abdulvahap, Hüseyin, Baha, Tuna, Boğaçhan, Zonca, Özgür

HALKBANK: Kaziyski, Samet, Halit, Bardarov, Murat, Ferreira, Volkan, Berat, Deroo, Burak, Fuentes

SETLER: 20-25, 12-25, 22-25

SÜRE: 81 dakika

Efeler Ligi 3'üncü hafta karşılaşmasında Altekma, İzmir'de konuk ettiği Halkbank'a 3-0 mağlup oldu. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 20-25, 12-25 ve 22-25'lik skorlarla sonuçlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı