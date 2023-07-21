Efeler 09 Spor, Tayyip Mevlüt Kaya'yı transfer etti

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'den Süper Amatör Lig'e düşen Aydın Yıldızspor'dan 24 yaşındaki forvet Tayyip Mevlüt Kaya'yı transfer etti. Daha önce Isparta Emrespor, Isparta 32 Spor, Yatağanspor, Muğla Üniversitesi, Dalyanspor, Ortaca Belediyespor formaları da giyen 1.92 boyunda ve 24 yaşındaki futbolcu, geçen sezon ikinci yarıda görev aldığı Aydın ekibiyle çıktığı 6 maçta 4 gol attı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Tayyip Mevlüt Kaya'ya hoş geldin diyor, yeşil beyaz renklerimizle başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

ADNAN MENDERES STADI YIKILIYOREfeler 09 SFK'nın geçen sezon iç saha maçlarını oynadığı Adnan Menderes Stadı'nın depreme dayanıksız raporu aldığı ve emektar stadyumla ilgili yıkım kararı alındığı bildirildi. Efeler yönetimi yeni sezon öncesi stadyum krizi yaşarken, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın yeşil-beyazlılara, "Maçlarınızı İncirliova'da oynayın" teklifinde bulunduğu kaydedildi.